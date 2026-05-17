Premier League - Premier League Molineux Stadium

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Les options de chaîne TV et de live stream pour regarder Wolverhampton vs Fulham sont indiquées ci-dessous. Le match est diffusé sur CANAL+ Live et accessible en streaming via myCANAL.

Si vous voyagez à l'étranger et souhaitez accéder à votre service de streaming habituel, un réseau privé virtuel (VPN) vous permet de contourner les restrictions géographiques. En vous connectant à un serveur situé dans votre pays d'origine, vous pouvez regarder le match sur votre diffuseur habituel depuis n'importe où dans le monde.

Comment regarder Wolverhampton contre Fulham avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Wolverhampton vs Fulham : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Molineux Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Wolverhampton et Fulham débutera à 17 mai 2026, 16:00.





Du côté de Wolverhampton, Rob Edwards sera privé de José Sá, Enrique Gonzalez et Sam Johnstone, tous trois indisponibles sur blessure. Aucun joueur n'est suspendu. Le onze probable aligné par les Wolves est le suivant : D. Bentley ; S. Bueno, T. Gomes, Y. Mosquera, H. Bueno ; A. Armstrong, J. Gomes, Pedro Lima, M. Mane, Andre ; H. Hwang.

Fulham devra composer sans Alex Iwobi et Ryan Sessegnon, blessés, tandis que Joachim Andersen est suspendu. Le onze probable de Marco Silva est : B. Leno ; C. Bassey, K. Tete, A. Robinson, T. Castagne ; E. Smith Rowe, S. Chukwueze, T. Cairney, H. Wilson, S. Lukic ; R. Muniz. Des mises à jour seront apportées si la situation évolue avant le coup d'envoi.

Wolverhampton n'a pris qu'un point sur ses cinq derniers matchs de Premier League, avec un bilan d'une nul et quatre défaites. Leur seul point est venu d'un match nul 1-1 contre Sunderland le 2 mai. Parmi les revers, on note une défaite 3-0 concédée à Leeds et une correction 4-0 à West Ham. Les Wolves ont marqué seulement cinq buts tout en en encaissant onze sur cette période, un bilan qui reflète une équipe déjà résignée avant même le coup de sifflet final.

Fulham présente un bilan d'une victoire, un nul et trois défaites sur leurs cinq dernières journées. Leur match le plus récent s'est soldé par une défaite 0-1 à Bournemouth le 9 mai. Avant cela, les Cottagers avaient concédé un lourd 3-0 face à Arsenal, mais avaient décroché un succès 1-0 contre Aston Villa et tenu un match nul 0-0 à Brentford. Fulham a inscrit un but et en a encaissé cinq lors de ses trois dernières sorties.





La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en novembre 2025, lorsque Fulham a dominé Wolverhampton 3-0 à Craven Cottage en Premier League. En remontant aux cinq dernières confrontations, Fulham et Wolverhampton se partagent deux victoires chacun, avec un match nul. Parmi ces rencontres, Wolverhampton s'était imposé 1-2 à Molineux en février 2025 et 2-1 en mars 2024, tandis que Fulham avait également signé un large succès 1-4 à domicile en novembre 2024.





Au classement de la Premier League, Wolverhampton occupe la vingtième et dernière place, tandis que Fulham est onzième.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.