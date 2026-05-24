Premier League - Premier League London Stadium

Ce match de Premier League entre West Ham et Leeds est diffusé en France sur CANAL+ Live et en streaming via myCANAL. Retrouvez les options disponibles ci-dessous pour ne rien manquer du coup d'envoi.

Comment regarder West Ham contre Leeds avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

West Ham vs Leeds : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League London Stadium

Le match d'aujourd'hui entre West Ham et Leeds débutera à 24 mai 2026, 17:00.





Du côté de West Ham, Nuno Espirito Santo devra se passer d'Adama Traoré et du gardien Lukasz Fabianski, tous deux blessés. Le onze probable aligné par le technicien portugais devrait voir Mads Hermansen dans les buts, avec un bloc défensif composé de Mavropanos, Diouf, Wan-Bissaka et Disasi. Bowen, Fernandes, Soucek, Pablo et Summerville épauleront Valentin Castellanos en attaque.

Leeds sera privé de plusieurs joueurs : Ilia Gruev, Noah Okafor, Gabriel Gudmundsson, Anton Stach et Sean Longstaff sont tous forfaits sur blessure. Daniel Farke devrait s'appuyer sur Karl Darlow dans les buts, avec une défense à quatre composée de Struijk, Bijol, Rodon et Justin. Tanaka, Aaronson, Bogle et Ampadu occuperont le milieu, tandis que Nmecha et Calvert-Lewin formeront le duo offensif. Des mises à jour seront apportées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

West Ham traverse une passe très difficile : trois défaites lors de leurs cinq derniers matchs, pour un bilan d'une victoire, un nul et trois revers. Les Hammers n'ont marqué que trois buts sur cette période, en concédant huit. Leur seul succès remonte au 25 avril, une victoire 2-1 face à Everton, entourée d'un nul 0-0 contre Crystal Palace et de défaites contre Brentford (0-3), Arsenal (0-1) et Newcastle (1-3).

Leeds présente un visage bien plus rassurant avec trois victoires, deux nuls et une seule défaite sur leurs cinq dernières sorties. Les Whites ont inscrit huit buts et n'en ont concédé que quatre. Leur victoire 3-1 à Burnley et leur succès 1-0 à Brighton illustrent une équipe en forme, même si la défaite en FA Cup contre Chelsea (0-1) et le nul 1-1 à Tottenham nuancent légèrement ce bilan.





La rencontre la plus récente entre les deux clubs remonte au 5 avril 2026, en FA Cup, avec un match nul 2-2 au London Stadium. Avant cela, Leeds s'était imposé 2-1 à domicile en Premier League en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations, les deux équipes se partagent les victoires — Leeds et West Ham comptent chacun deux succès, pour un match nul — ce qui témoigne d'une belle parité dans cette rivalité récente.





Au classement de Premier League, West Ham occupe la 18e place, en zone de relégation, tandis que Leeds se situe au 14e rang, dans une position bien plus sereine.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.