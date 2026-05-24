Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Ce match de Premier League entre Tottenham et Everton est diffusé en France sur CANAL+. Retrouvez ci-dessous les options pour regarder le match en direct à la télévision ou en live stream.

Comment regarder Tottenham contre Everton avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

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Tottenham vs Everton : heure du coup d'envoi

Premier League - Premier League Tottenham Hotspur Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Tottenham et Everton débutera à 24 mai 2026, 17:00.





Roberto De Zerbi devra composer avec un groupe très diminué. Xavi Simons, Ben Davies, Wilson Odobert, Dejan Kulusevski, Cristian Romero et Mohammed Kudus sont tous absents, laissant le technicien italien avec peu de solutions. Le onze probable alignerait Kinsky dans les buts, une défense à quatre avec Van de Ven, Porro, Danso et Udogie, et un milieu composé de Palhinha, Bentancur et Gallagher. Tel, Sarr et Richarlison seraient chargés d'animer le jeu offensif. À noter que Djed Spence pourrait apparaître avec un masque de protection après s'être fracturé la mâchoire lors de la défaite contre Chelsea.

Du côté d'Everton, David Moyes est privé de Jack Grealish et Jarrad Branthwaite. Le onze probable verrait Pickford dans les cages, une défense composée de O'Brien, Mykolenko, Tarkowski et Keane, et Ndiaye, Iroegbunam, Garner, Roehl et Dewsbury-Hall au milieu, avec Beto en pointe. Des mises à jour seront apportées au plus près du coup d'envoi si la situation évolue.

Tottenham traverse une période instable : deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs de championnat, pour un bilan de 6 buts marqués et 7 encaissés. Les Spurs avaient enchaîné deux succès consécutifs contre Aston Villa (2-1) et Wolverhampton (1-0), mais ont ensuite calé avec un nul contre Leeds avant de s'incliner 2-1 face à Chelsea lors de la dernière journée.

Everton, lui, reste sur quatre matchs sans victoire. Les Toffees n'ont pas gagné depuis plusieurs semaines, avec trois défaites et un nul sur leurs cinq dernières sorties. Ils ont concédé onze buts sur cette période, dont trois face à Sunderland lors de leur dernier déplacement. Leur point le plus positif reste le nul 3-3 arraché à Manchester City, qui témoigne d'un potentiel offensif réel malgré une défense friable.





Les cinq dernières confrontations entre ces deux clubs en Premier League penchent nettement en faveur de Tottenham, qui s'est imposé à trois reprises contre une seule victoire pour Everton. Le match le plus récent, disputé à Goodison Park en octobre 2025, s'est soldé par une large victoire des Spurs 3-0. Tottenham avait également écrasé Everton 4-0 à domicile en août 2024. Everton n'a gagné qu'une seule fois dans cette série, 3-2 chez eux en janvier 2025, et les deux équipes ont aussi partagé les points sur un 2-2 en février 2024.





En Premier League, Tottenham occupe la dix-septième place, directement exposé à la zone de relégation, tandis qu'Everton est douzième et aborde cette dernière journée sans inquiétude sur son propre maintien.





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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.