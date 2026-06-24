A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Grp. B BC Place Vancouver

Suisse - Canada sera diffusé en direct sur plusieurs chaînes et plateformes disponibles en France. Les options de diffusion TV et de live stream sont listées ci-dessous.

Comment regarder Suisse contre Canada avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Suisse vs Canada : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Grp. B BC Place Vancouver

Le match d'aujourd'hui entre Suisse et Canada débutera à 24 juin 2026, 21:00.

Du côté suisse, Murat Yakin devrait aligner un onze de départ avec Gregor Kobel dans les buts, une défense composée de Silvan Widmer, Luca Jaquez, Manuel Akanji et Ricardo Rodríguez, et un milieu articulé autour de Michel Aebischer, Remo Freuler et Granit Xhaka. Dan Ndoye, Ruben Vargas et Breel Embolo formeront le trio offensif. Miro Muheim est absent sur blessure, et aucune suspension n'est à signaler.

Pour le Canada, Jesse Marsch devrait s'appuyer sur Maxime Crépeau dans les buts, avec Alistair Johnston, Richie Laryea, Niko Sigur et Moïse Bombito en défense. Tajon Buchanan, Ali Ahmed, Stephen Eustaquio et Nathan Saliba occuperont le milieu de terrain, tandis que Jonathan David et Cyle Larin seront associés en attaque. Ismaël Koné est forfait après sa fracture du tibia et du péroné subie contre le Qatar, et Alfie Jones est également indisponible sur blessure.

La Suisse présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. La Nati a battu la Bosnie-Herzégovine 4-1 lors de sa dernière sortie en Coupe du monde, après un nul 1-1 contre le Qatar lors de la journée inaugurale. Auparavant, les Suisses avaient partagé les points avec l'Australie (1-1) et battu la Jordanie (4-1) en amical, avant un nul sans but contre la Norvège en mars. Sur ces cinq rencontres, la Suisse a inscrit dix buts et en a concédé quatre.

Le Canada affiche également deux victoires, deux nuls et un match nul lors de ses cinq derniers matchs. Après leur victoire historique 6-0 contre le Qatar — la plus large de leur histoire en Coupe du monde — les Canadiens avaient ouvert leur campagne par un nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine. En amont du tournoi, ils avaient fait match nul contre l'Irlande (1-1) et battu l'Ouzbékistan (2-0). Un nul sans but contre la Tunisie en avril complète ce tableau. Le Canada a marqué dix buts et en a concédé deux sur cette série de cinq matchs.

SUI Dernier match CAN 0 0 Nul 1 Suisse 1 - 3 Canada 1 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 1/1

Les archives entre ces deux nations sont extrêmement limitées. Le seul précédent recensé remonte au 15 mai 2002, lors d'un match amical où le Canada s'était imposé 3-1 en Suisse. La rencontre de Vancouver constituera donc seulement le deuxième affrontement officiel entre les deux sélections.

Au classement du Groupe B, le Canada occupe la première place et la Suisse est deuxième avant cette dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.