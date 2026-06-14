Ce match est diffusé sur beIN SPORTS CONNECT. Vous trouverez ci-dessous les options disponibles pour suivre la rencontre en direct.

Comment regarder Suède contre Tunisie avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Suède vs Tunisie : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Suède et Tunisie débutera à 15 juin 2026, 04:00.





Du côté suédois, le sélectionneur Graham Potter n'a communiqué aucune information sur les blessés, les suspendus ou la composition probable de son équipe pour ce match d'ouverture. Des précisions seront ajoutées dès que les données seront disponibles avant le coup d'envoi.

Pour la Tunisie, Sabri Lamouchi n'a lui non plus fourni aucun élément sur l'état de son groupe, les absences éventuelles ou le onze pressenti. La liste des joueurs retenus et les dernières nouvelles de l'effectif seront mises à jour à l'approche de la rencontre.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Suède présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres. Lors de leur dernier match, les Suédois ont concédé le nul 2-2 face à la Grèce en amical le 4 juin. Auparavant, ils avaient subi une défaite 3-1 contre la Norvège, mais avaient enchaîné deux succès convaincants en qualification pour la Coupe du Monde : 3-2 face à la Pologne et 1-3 en Ukraine. Au total sur cette série, la Suède a marqué 10 buts et en a concédé 9.

La Tunisie traverse une période difficile avec trois défaites et un nul sur ses quatre derniers matchs, pour une seule victoire. La défaite 5-0 face à la Belgique le 6 juin a constitué un signal d'alarme sérieux. Les Aigles de Carthage n'ont pas trouvé le chemin des filets lors de leurs deux derniers matchs amicaux, et leur seule victoire récente remonte à un succès 0-1 contre Haïti en mars. Sur les cinq rencontres, la Tunisie a inscrit 2 buts et en a encaissé 8.

SWE Dernier match TUN 0 0 Nul 1 Tunisie 1 - 0 Suède 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1





Les données disponibles ne recensent qu'une seule confrontation directe entre les deux nations. La Tunisie s'était imposée 1-0 face à la Suède lors d'un match amical disputé le 12 février 2003. Ce duel de Monterrey sera donc seulement leur deuxième rencontre officielle répertoriée.





Dans le Groupe F de la Coupe du Monde 2026, la Suède occupe la troisième place et la Tunisie la quatrième avant le coup d'envoi de cette première journée.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.