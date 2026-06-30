A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Mexico City Stadium

Ce huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Mexique et l'Équateur est diffusé en France sur beIN SPORTS 1 et accessible en streaming via beIN SPORTS CONNECT et myCANAL. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre le match en direct.

Comment regarder Mexico contre Équateur avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Mexico vs Équateur : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Mexico City Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Mexico et Équateur débutera à 1 juil. 2026, 03:00.

Du côté mexicain, Javier Aguirre devrait aligner un onze composé de Rangel ; Vasquez, Sanchez, Gallardo ; Alvarez, Lira ; Alvarado, Fidalgo, Gutierrez, Quinones ; et Jimenez. Aucune absence pour blessure ou suspension n'est signalée dans le camp d'El Tri. Du côté équatorien, Sebastián Beccacece devrait s'appuyer sur Galindez ; Ordonez, Pacho, Hincapie, Franco ; Caicedo, Vite ; Yeboah, Angulo, Plata ; et Valencia. Aucun joueur équatorien n'est non plus signalé blessé ou suspendu. Ces informations seront mises à jour au fur et à mesure que les confirmations officielles tomberont avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Le Mexique traverse une période de forme exceptionnelle. Lors de leurs cinq derniers matchs, les Mexicains affichent un bilan parfait de cinq victoires, avec notamment un succès 3-0 contre la République tchèque le 25 juin et un 1-0 face à la Corée du Sud le 19 juin en phase de groupes. Ils ont également battu l'Afrique du Sud 2-0 et la Serbie 5-1 en match amical. Sur ces cinq rencontres, El Tri a inscrit 11 buts et n'en a concédé aucun. L'Équateur présente un bilan plus contrasté avec trois victoires, un nul et une défaite. Leur succès le plus marquant reste le 2-1 contre l'Allemagne le 25 juin, tandis qu'ils ont été tenus en échec 0-0 par Curaçao et ont perdu 1-0 face à la Côte d'Ivoire. Sur leurs cinq derniers matchs, la Tri a marqué 8 buts et en a concédé 3.

La rencontre la plus récente entre les deux sélections remonte à octobre 2025, un match amical qui s'était terminé sur un score nul de 1-1. Avant cela, les deux équipes s'étaient également séparées sur un 0-0 lors de la Copa America en juillet 2024. Sur les cinq dernières confrontations, le Mexique s'impose avec deux victoires contre une pour l'Équateur, les deux autres matchs ayant été nuls. Le Mexique avait remporté 3-2 un amical en 2019, avant que l'Équateur ne s'impose sur le même score en 2021.

Le Mexique a terminé en tête du groupe A, tandis que l'Équateur a fini à la troisième place du groupe E.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.