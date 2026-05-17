Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

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Les options de chaîne TV et de live stream pour suivre Lyon - Lens sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur Molotov, beIN SPORTS 1, beIN SPORTS CONNECT, Free et myCANAL.

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Comment regarder Lyon contre Lens avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Lyon vs Lens : heure du coup d'envoi

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Lyon et Lens débutera à 17 mai 2026, 21:00.





Du côté de Lyon, trois joueurs sont écartés par la blessure : O. Mangala, T. Tessmann et R. Himbert. Aucune suspension n'est à signaler. Le onze probable aligné par les Gones est le suivant : D. Greif ; Abner, Clinton Mata, A. Maitland-Niles, M. Niakhate ; C. Tolisso, A. Moreira, T. Morton ; Endrick, A. Karabec, R. Yaremchuk.

Lens devra également composer sans plusieurs éléments : J. Gradit, R. Gurtner et S. Baidoo sont tous indisponibles sur blessure, sans suspension à déplorer. Le onze probable côté artésien se présente ainsi : R. Risser ; M. Sarr, P. Ganiou, K. Antonio, A. Thomasson ; W. Said, A. Sima, M. Sangare ; R. Aguilar, M. Udol, O. Edouard. Des mises à jour seront ajoutées si nécessaire à l'approche du coup d'envoi.

Lyon aborde cette rencontre sur une série solide de quatre victoires en cinq matchs, avec une seule défaite, concédée face à Toulouse (2-1) lors de la dernière journée. Les Gones avaient auparavant enchaîné quatre succès consécutifs, dont un succès remarqué à Paris face au PSG (1-2) et une victoire prolifique contre Rennes (4-2). Sur ces cinq rencontres, Lyon a inscrit dix buts et en a concédé sept, affichant un visage offensif séduisant malgré une certaine perméabilité défensive.

Lens présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Le revers le plus récent est lourd de sens : les Sang et Or se sont inclinés 2-0 face au PSG à domicile, un résultat qui a officialisé le titre parisien. Avant cela, Lens avait battu Nantes (1-0) et partagé les points avec Nice (1-1) et Brest (3-3), ce dernier match illustrant une équipe capable de produire du jeu mais pas toujours de contrôler ses rencontres. Une large victoire en Coupe de France face à Toulouse (4-1) complète ce tableau.





La dernière confrontation entre ces deux clubs remonte au 5 mars 2026, en Coupe de France, et s'est soldée par un match nul 2-2 au Groupama Stadium. En remontant aux cinq dernières rencontres, la série penche légèrement en faveur de Lens, qui compte deux victoires contre une pour Lyon, les deux autres matches s'étant terminés sur un score de parité. Les Lensois ont notamment remporté leur dernier déplacement à Lyon en Ligue 1, s'imposant 3-0 en mars 2024, un résultat qui illustre leur capacité à performer loin de Bollaert face à des adversaires directs.





En Ligue 1, Lyon pointe à la quatrième place tandis que Lens occupe la deuxième position, ce qui fait de ce duel un affrontement entre deux équipes séparées de deux rangs mais aux ambitions distinctes en cette fin de saison.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.