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Espagne vs Autriche: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Espagne vs Autriche
Espagne
Autriche
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Espagne et Autriche, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Le match Espagne - Autriche est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Espagne contre Autriche avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Espagne vs Autriche : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Espagne et Autriche débutera à 2 juil. 2026, 21:00.

Espagne vs Autriche Équipes probables

4-3-3
Espagne crest
Espagne
ESP
Formation
Autriche crest
Autriche
AUT
4-2-3-1
23U. Simon24M. Cucurella5M. Llorente14A. Laporte22P. Cubarsi16Rodri20Pedri6M. Merino21M. Oyarzabal19L. Yamal15A. Baena1A. Schlager5S. Posch8D. Alaba15P. Lienhart16P. Mwene9M. Sabitzer18R. Schmid20K. Laimer4X. Schlager6N. Seiwald7M. Arnautovic
Autriche crest
Autriche
AUT
4-3-3
Espagne

Onze de départ

Autriche

Entraineur

  • L. de la Fuente
  • R. Rangnick

Blessures et suspensions

    Luis de la Fuente est privé de Nico Williams, Yeremy Pino et Victor Munoz, tous les trois forfaits sur blessure. Le onze probable alignerait Unai Simon dans les buts, une défense composée de Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi et Marcos Llorente, un milieu à trois avec Rodri, Pedri et Mikel Merino, et un trio offensif formé de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Alejandro Baena.

    Ralf Rangnick ne déplore aucun blessé ni suspendu dans son effectif. Alexander Schlager devrait tenir le but derrière Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart et Phillipp Mwene en défense. Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer et Xaver Schlager occuperaient le milieu, avec Nicolas Seiwald et Marko Arnautovic pour compléter le onze probable.

    Blessures et joueurs suspendus

    Blessures et suspensions

    Blessures et suspensions

    • Pas de joueurs indisponibles

    ESP
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    9/2
    Match à plus de 2,5 buts
    2/5
    Les deux équipes ont marqué
    2/5

    AUT
    -Forme

    Buts marqués (encaissés)
    8/6
    Match à plus de 2,5 buts
    2/5
    Les deux équipes ont marqué
    2/5

    L'Espagne présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. La Roja a conclu la phase de groupes par un succès 1-0 contre l'Uruguay, après avoir largement dominé l'Arabie saoudite 4-0 lors de la journée précédente. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'Espagne a inscrit neuf buts et n'en a concédé que deux, avec deux clean sheets à la clé.

    L'Autriche affiche trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Le dernier match s'est soldé par un spectaculaire 3-3 contre l'Algérie, obtenu dans les dernières secondes du temps additionnel. Avant cela, les Autrichiens avaient subi une défaite 2-0 face à l'Argentine, mais s'étaient imposés 3-1 contre la Jordanie. Deux victoires 1-0 en matchs amicaux contre la Tunisie et la Corée du Sud complètent ce bilan.

    ESP

    Derniers matches

    AUT

    2

    Victoires

    1

    Nul

    0

    10

    Buts marqués

    2
    Match à plus de 2,5 buts
    2/3
    Les deux équipes ont marqué
    2/3

    La rencontre la plus récente entre ces deux équipes date de novembre 2009 : un match amical où l'Espagne s'était imposée 5-1 à Vienne. Auparavant, en septembre 2001, l'Espagne avait écrasé l'Autriche 4-0 lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde. Le seul match nul dans cet historique remonte à octobre 2000, avec un 1-1 à Vienne dans la même campagne de qualification. Sur les trois confrontations répertoriées, l'Espagne compte deux victoires et un nul, avec dix buts marqués contre trois.

    L'Espagne a terminé première du groupe H, tandis que l'Autriche s'est qualifiée en deuxième position du groupe J.

    Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

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    Comment regarder sur grand écran

    Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

    Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

    Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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