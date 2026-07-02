A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Le match Espagne - Autriche est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options de chaîne TV et de live stream disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Espagne contre Autriche avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Espagne vs Autriche : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Los Angeles Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Espagne et Autriche débutera à 2 juil. 2026, 21:00.

Luis de la Fuente est privé de Nico Williams, Yeremy Pino et Victor Munoz, tous les trois forfaits sur blessure. Le onze probable alignerait Unai Simon dans les buts, une défense composée de Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi et Marcos Llorente, un milieu à trois avec Rodri, Pedri et Mikel Merino, et un trio offensif formé de Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal et Alejandro Baena.

Ralf Rangnick ne déplore aucun blessé ni suspendu dans son effectif. Alexander Schlager devrait tenir le but derrière Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart et Phillipp Mwene en défense. Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer et Xaver Schlager occuperaient le milieu, avec Nicolas Seiwald et Marko Arnautovic pour compléter le onze probable.

L'Espagne présente un bilan de trois victoires et deux nuls sur ses cinq derniers matchs. La Roja a conclu la phase de groupes par un succès 1-0 contre l'Uruguay, après avoir largement dominé l'Arabie saoudite 4-0 lors de la journée précédente. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, l'Espagne a inscrit neuf buts et n'en a concédé que deux, avec deux clean sheets à la clé.

L'Autriche affiche trois victoires, un nul et une défaite sur la même période. Le dernier match s'est soldé par un spectaculaire 3-3 contre l'Algérie, obtenu dans les dernières secondes du temps additionnel. Avant cela, les Autrichiens avaient subi une défaite 2-0 face à l'Argentine, mais s'étaient imposés 3-1 contre la Jordanie. Deux victoires 1-0 en matchs amicaux contre la Tunisie et la Corée du Sud complètent ce bilan.

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes date de novembre 2009 : un match amical où l'Espagne s'était imposée 5-1 à Vienne. Auparavant, en septembre 2001, l'Espagne avait écrasé l'Autriche 4-0 lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde. Le seul match nul dans cet historique remonte à octobre 2000, avec un 1-1 à Vienne dans la même campagne de qualification. Sur les trois confrontations répertoriées, l'Espagne compte deux victoires et un nul, avec dix buts marqués contre trois.

L'Espagne a terminé première du groupe H, tandis que l'Autriche s'est qualifiée en deuxième position du groupe J.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.