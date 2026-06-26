A quelle heure commence le jeu ?

Les options pour regarder Égypte - Iran en direct sont listées ci-dessous. Le match est diffusé sur myCANAL, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS CONNECT.

Comment regarder Égypte contre Iran avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Égypte vs Iran : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Égypte et Iran débutera à 27 juin 2026, 05:00.

Du côté égyptien, Hossam Hassan devrait aligner Mostafa Ahmed Shobeir dans les buts, avec Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ahmed Abou El Fotouh et Rami Rabia en défense. Mohamed Salah, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour et Mostafa Ziko se partagent le milieu de terrain et les ailes, tandis qu'Omar Marmoush est attendu en pointe. Hossam Abdelmaguid est forfait sur blessure, mais aucune suspension n'est à signaler chez les Pharaons.

Pour l'Iran, Amir Ghalenoei devrait reconduire Alireza Beiranvand dans les buts, protégé par Ehsan Haji Safi, Ramin Rezaeian, Hossein Kanaani et Shoja Khalilzadeh en défense. Ali Nemati, Saeid Ezatolahi et Alireza Jahanbakhsh animent le milieu, avec Saman Ghoddos et Mohammad Mohebi en soutien de Mehdi Taremi. Aucune blessure ni suspension n'est signalée pour Team Melli, des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 4 H. Abdelmaguid Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

L'Égypte présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est cette victoire 3-1 contre la Nouvelle-Zélande le 22 juin, premier succès de l'histoire du pays en Coupe du monde. Avant cela, les Pharaons avaient partagé les points 1-1 avec la Belgique lors de leur entrée en lice dans le tournoi, puis perdu 2-1 face au Brésil en match amical début juin. Ils ont également battu la Russie 1-0 fin mai et tenu le nul 0-0 contre l'Espagne plus tôt dans l'année, inscrivant six buts et en concédant quatre sur ces cinq rencontres.

L'Iran reste invaincu sur ses cinq dernières sorties, avec deux victoires et trois nuls. Le 0-0 face à la Belgique le 21 juin est leur résultat le plus récent, précédé d'un autre nul 2-2 contre la Nouvelle-Zélande lors de leur premier match de Coupe du monde le 16 juin. En préparation, Ghalenoei avait vu ses hommes s'imposer 2-0 contre le Mali, 3-1 contre la Gambie et 5-0 contre le Costa Rica. Team Melli a inscrit sept buts et en a concédé trois sur l'ensemble de ces cinq matchs, mais n'a pas encore marqué en phase finale de Coupe du monde.

Aucune donnée n'est disponible pour les cinq dernières confrontations entre l'Égypte et l'Iran. Les informations historiques officielles sur ce duel seront mises à jour dès qu'elles seront disponibles.

Dans le Groupe G de la Coupe du monde 2026, l'Égypte occupe la première place et l'Iran la deuxième à l'entame de cette troisième journée décisive.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.