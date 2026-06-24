A quelle heure commence le jeu ?

Écosse - Brésil sera diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options TV et streaming disponibles sont listées ci-dessous.

Comment regarder Écosse contre Brésil avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Écosse vs Brésil : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Écosse et Brésil débutera à 25 juin 2026, 00:00.

Du côté écossais, Steve Clarke devrait aligner Angus Gunn dans les buts, avec une défense composée de Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson et Nathan Patterson. Scott McTominay, Ryan Christie, Lewis Ferguson et John McGinn sont attendus au milieu, avec Ben Doak et Che Adams en attaque. Aucune absence pour blessure ou suspension n'est à signaler dans le groupe de Clarke.

Carlo Ancelotti dispose d'un effectif quasi au complet, à l'exception de Raphinha, touché aux ischio-jambiers. Le onze probable du Brésil s'articule autour d'Alisson Becker, d'une défense à quatre avec Marquinhos, Gabriel, Danilo et Douglas Santos, et d'un milieu composé de Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá et Rayan. Vinicius Junior et Matheus Cunha complètent l'attaque. La situation de Neymar sera surveillée jusqu'au coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions 11 Raphinha

L'Écosse présente un bilan de trois victoires et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les hommes de Clarke ont perdu leur dernier match de groupe face au Maroc (0-1), après avoir battu Haïti (1-0) lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde. En amont du tournoi, l'Écosse avait enchaîné deux victoires convaincantes, dont un large succès 4-0 contre la Bolivie, avant une défaite amicale contre la Côte d'Ivoire. Sur cinq matchs, les Écossais ont inscrit six buts et en ont concédé trois.

Le Brésil affiche quatre victoires et un nul sur la même période. La Seleção n'a pas perdu depuis avril et reste sur trois succès consécutifs, dont une large victoire 6-2 contre le Panama en préparation. Lors de leur dernier match, les Brésiliens ont dominé Haïti 3-0, après un nul 1-1 contre le Maroc à l'ouverture. En cinq rencontres, le Brésil a marqué 15 buts et en a encaissé cinq.

SCO Dernier match BRÉ 0 0 Nul 1 Brésil 2 - 0 Écosse 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Les données disponibles font état d'une seule confrontation récente entre les deux nations : un match amical en mars 2011, remporté par le Brésil 2-0. Les deux équipes se retrouvent donc dans un contexte de Coupe du monde pour ce qui constitue un choc rare entre elles.

Dans le Groupe C, le Brésil occupe la première place tandis que l'Écosse est troisième avant cette dernière journée.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.