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Colombie vs Ghana: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Colombie vs Ghana
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Comment regarder le match de Coupe du monde entre Colombie et Ghana, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

A quelle heure commence le jeu ?

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Colombie vs Ghana est diffusé en direct sur beIN SPORTS 1, myCANAL et beIN SPORTS CONNECT. Les options de streaming en direct et les chaînes TV disponibles sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Colombie contre Ghana avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Colombie vs Ghana : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Colombie et Ghana débutera à 4 juil. 2026, 03:30.

Colombie vs Ghana Équipes probables

4-3-3
Colombie crest
Colombie
COL
Formation
Ghana crest
Ghana
GHA
4-1-2-3
12C. Vargas2D. Munoz23D. Sanchez17J. Mojica3J. Lucumi11J. Arias14G. Puerta16J. Lerma10J. Rodriguez7L. Diaz25L. Suarez16B. Asare4J. Adjetey23D. Luckassen26M. Senaya14G. Mensah5T. Partey3C. Yirenkyi8K. Sibo9J. Ayew11A. Semenyo22K. Sulemana
Ghana crest
Ghana
GHA
4-3-3
Colombie

Onze de départ

Ghana

Entraineur

  • N. Lorenzo
  • C. Queiroz

Du côté colombien, Néstor Lorenzo dispose d'un groupe au complet, sans blessé ni suspendu. Le onze probable aligné par le sélectionneur est le suivant : Vargas ; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica ; Arias, Puerta, Lerma ; Rodriguez ; Diaz, Suarez.

Chez les Black Stars, Carlos Queiroz ne signale aucune absence confirmée pour ce match. Son onze probable se présente ainsi : Asare ; Adjetey, Luckassen, Senaya, Mensah ; Partey, Yirenkyi, Sibo ; Sulemana, Semenyo ; Ayew. Des mises à jour seront ajoutées si des changements interviennent avant le coup d'envoi.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles
COL

COL - Forme

COR
V3-1
JOR
V2-0
UZB
V1-3
COD
V1-0
POR
N0-0
But marqué (encaissé)
9/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
GHA

GHA - Forme

MEX
D2-0
WAL
N1-1
PAN
V1-0
ANG
N0-0
CRO
D2-1
But marqué (encaissé)
3/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

La Colombie aborde ce match en pleine forme, avec un bilan de quatre victoires et un nul sur ses cinq dernières rencontres. Leur sortie la plus récente, un 0-0 contre le Portugal le 27 juin, leur a permis de terminer en tête du Groupe K. Avant cela, ils avaient battu la RD Congo 1-0 et l'Ouzbékistan 3-1 lors de leur entrée en lice dans la compétition. Les deux matchs amicaux d'avant-tournoi s'étaient également soldés par des victoires, 2-0 contre la Jordanie et 3-1 contre le Costa Rica. Sur ces cinq rencontres, la Colombie a inscrit six buts et n'en a concédé aucun.

Le Ghana présente un bilan plus contrasté sur ses cinq derniers matchs, avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Leur dernière sortie s'est conclue par une défaite 2-1 contre la Croatie le 27 juin, qui a mis fin à leur série sans défaite dans le tournoi. Auparavant, ils avaient tenu l'Angleterre en échec 0-0 et débuté leur Coupe du monde par une victoire 1-0 contre le Panama. En amicaux, les Black Stars avaient partagé les points avec le Pays de Galles (1-1) avant de s'incliner 2-0 face au Mexique. Sur ces cinq matchs, le Ghana a marqué trois buts et en a encaissé quatre.

Aucune donnée de confrontation directe n'est disponible entre la Colombie et le Ghana sur leurs cinq dernières rencontres. Ce match constitue une rare confrontation intercontinentale entre les deux nations dans le cadre d'une grande compétition, sans historique récent entre les deux sélections.

La Colombie a terminé première du Groupe K. Le Ghana s'est qualifié depuis le Groupe L en tant que troisième.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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