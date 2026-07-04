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Canada vs Maroc: Où regarder le match en ligne, streaming en direct, chaînes TV et heure du coup d'envoi

Canada vs Maroc
Canada
Maroc
Coupe du monde

Comment regarder le match de Coupe du monde entre Canada et Maroc, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

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Les options pour regarder Canada vs Maroc en direct à la télévision et en live stream sont listées ci-dessous.

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Comment regarder Canada contre Maroc avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

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Canada vs Maroc : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Canada et Maroc débutera à 4 juil. 2026, 19:00.

Canada vs Maroc Équipes probables

4-4-2
Canada crest
Canada
CAN
Formation
Maroc crest
Maroc
MAR
4-2-3-1
16Maxime Crépeau2A. Johnston13D. Cornelius15Moïse Bombito22R. Laryea25N. Saliba11L. Millar17T. Buchanan7S. Eustaquio10J. David12T. Oluwaseyi1Y. Bounou14I. Diop2A. Hakimi3N. Mazraoui18C. Riad6A. Bouaddi24N. El Aynaoui8A. Ounahi23B. El Khannouss10B. Diaz11I. Saibari
Maroc crest
Maroc
MAR
4-4-2
Canada

Onze de départ

Maroc

Entraineur

  • J. Marsch
  • M. Ouahbi

Jesse Marsch devrait aligner Maxime Crépeau dans les buts, avec Alistair Johnston, Derek Cornelius, Moïse Bombito et Richie Laryea en défense. Nathan Saliba et Stephen Eustáquio occupent le double pivot, Liam Millar et Tajon Buchanan les couloirs, tandis que Jonathan David et Tani Oluwaseyi forment la paire offensive. Aucune blessure ni suspension n'est confirmée dans l'effectif canadien à ce stade, et des mises à jour seront ajoutées si nécessaire avant le coup d'envoi.

Mohamed Ouahbi devrait s'appuyer sur Yassine Bounou en gardien, protégé par Issa Diop, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Chadi Riad en défense. Ayyoub Bouaddi et Neil El Aynaoui composent le milieu défensif, avec Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss et Brahim Diaz derrière Ismael Saibari en pointe. Aucune blessure ni suspension n'est répertoriée dans le groupe marocain pour l'instant.

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles
CAN

CAN - Forme

IRL
N1-1
BIH
N1-1
QAT
V6-0
SUI
D2-1
RSA
V0-1
But marqué (encaissé)
10/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
MAR

MAR - Forme

NOR
N1-1
BRÉ
N1-1
SCO
V0-1
HAI
V4-2
PAB
V1-1
But marqué (encaissé)
8/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Le Canada présente un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matchs. Leur résultat le plus récent est une victoire 1-0 face à l'Afrique du Sud le 28 juin en Coupe du monde, grâce au but décisif d'Eustáquio. Ils avaient auparavant écrasé le Qatar 6-0, avant de s'incliner 2-1 face à la Suisse. Un nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine et un nul 1-1 en amical contre l'Irlande complètent la séquence. Sur ces cinq rencontres, le Canada a inscrit neuf buts et en a concédé trois.

Le Maroc reste invaincu sur ses cinq derniers matchs, avec trois victoires et deux nuls. Leur dernier match s'est soldé par un 1-1 contre les Pays-Bas le 30 juin, qualificatif grâce aux tirs au but. Avant cela, ils ont battu Haïti 4-2 et l'Écosse 1-0, partagé les points avec le Brésil sur le score de 1-1, et tenu la Norvège en échec 1-1 en amical. Les Lions de l'Atlas totalisent huit buts marqués et cinq concédés sur cette période.

CAN

Derniers matches

MAR

0

0

Nul

2

Victoires

1

Buts marqués

6
Match à plus de 2,5 buts
2/2
Les deux équipes ont marqué
1/2

Les deux sélections se sont rencontrées à deux reprises. Leur confrontation la plus récente remonte au 1er décembre 2022, lors de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar : le Maroc s'était imposé 2-1 face au Canada. Avant cela, un match amical disputé le 11 octobre 2016 avait vu le Maroc, qui recevait, s'imposer 4-0. Le Maroc affiche un bilan parfait de deux victoires en deux matchs face aux Canadiens.

Le Canada a terminé deuxième du Groupe B, tandis que le Maroc s'est qualifié en tant que deuxième du Groupe C.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

Vider le cache : Votre navigateur conserve parfois votre ancienne localisation en mémoire. Effacez vos cookies ou actualisez votre navigateur pour vous assurer que le changement soit pris en compte.

Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.

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