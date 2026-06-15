Ce match Belgique vs Égypte est diffusé en France sur plusieurs chaînes TV et plateformes de streaming. Retrouvez ci-dessous toutes les options disponibles pour regarder la rencontre en direct.

Comment regarder Belgique contre Egypte avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Belgique vs Egypte : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Belgique et Egypte débutera à 15 juin 2026, 21:00.





Du côté belge, Rudi Garcia devrait aligner un onze de départ avec Thibaut Courtois dans les buts, une défense composée de Thomas Meunier, Timothy Castagne, Nathan Ngoy et Brandon Mechele, et un milieu articulé autour de Youri Tielemans, Amadou Onana et Kevin De Bruyne. Jeremy Doku, Leandro Trossard et Charles De Ketelaere complètent le dispositif offensif. Zeno Debast est forfait sur blessure ; aucune suspension n'est à signaler.

Pour les Pharaons, Hossam Hassan dispose d'un groupe sans blessé ni suspendu. Le onze probable voit Mostafa Ahmed Shobeir garder les buts, avec une défense à quatre composée de Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Abou El Fotouh et Yasser Ibrahim. Mohanad Lasheen, Trezeguet, Marwan Ateya et Emam Ashour forment le milieu, tandis que Mohamed Salah et Omar Marmoush sont attendus en attaque. Des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi si nécessaire.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions 2 Z. Debast Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

La Belgique aborde ce match sur une série de quatre victoires lors de ses cinq dernières sorties, pour un seul match nul. Les Diables Rouges ont conclu leur préparation en s'imposant 5-0 face à la Tunisie le 6 juin, après avoir battu la Croatie 2-0 lors du déplacement précédent. Au total sur ces cinq rencontres, la Belgique a inscrit 15 buts et n'en a concédé que 2, dont le seul nul 1-1 contre le Mexique en avril.

L'Égypte présente un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Les Pharaons ont perdu 2-1 contre le Brésil le 6 juin, leur sortie la plus récente, mais avaient auparavant battu la Russie 1-0 et écrasé l'Arabie Saoudite 4-0 lors de matchs amicaux. Un nul 0-0 contre l'Espagne en mars et une défaite 0-0 aux tirs au but contre le Nigéria en Coupe d'Afrique des Nations en janvier complètent ce bilan contrasté.





La dernière confrontation entre les deux sélections remonte au 18 novembre 2022, lors d'un match amical soldé par une victoire égyptienne 2-1 face à la Belgique. Avant cela, les Diables Rouges s'étaient largement imposés 3-0 lors d'un amical en juin 2018. Sur les trois matches répertoriés entre les deux nations, l'Égypte mène avec deux victoires contre une pour la Belgique, les Pharaons ayant également remporté un match amical 4-0 en 2005.





Dans le Groupe G de la Coupe du monde 2026, la Belgique occupe la première position et l'Égypte la deuxième au moment de ce coup d'envoi.





Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.