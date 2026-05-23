La finale de la DFB-Pokal entre le Bayern Munich et le VfB Stuttgart est diffusée en France sur plusieurs chaînes et services de streaming. Retrouvez ci-dessous les options disponibles pour suivre le match en direct.

Comment regarder Bayern Munich contre VfB Stuttgart avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Bayern Munich vs VfB Stuttgart : heure du coup d'envoi

Le match d'aujourd'hui entre Bayern Munich et VfB Stuttgart débutera à 23 mai 2026, 20:00.





Du côté du Bayern Munich, Vincent Kompany prépare son équipe pour cette finale sans que des absences officielles aient été communiquées à ce stade. Aucun blessé ni suspendu n'est signalé dans le groupe bavarois, et la composition probable n'a pas encore été dévoilée. Des précisions seront apportées à l'approche du coup d'envoi.

Pour le VfB Stuttgart, Sebastian Hoeness se trouve dans une situation similaire : aucune information sur les blessures ou les suspensions n'est disponible pour le moment, et le onze probable reste à confirmer. Les deux staffs devraient communiquer leurs groupes dans les heures précédant la rencontre.

Le Bayern Munich arrive à Berlin sur une dynamique positive. Lors de leurs cinq derniers matchs, les Bavarois affichent trois victoires, un nul et une défaite. Leur dernière sortie, un succès 5-1 contre Cologne en Bundesliga, illustre leur efficacité offensive. Ils ont également tenu le PSG en échec 1-1 en demi-finale retour de la Ligue des champions, après avoir concédé une défaite 5-4 à l'aller. Sur ces cinq rencontres, Munich a inscrit quatorze buts et en a concédé onze, signe d'une équipe séduisante mais pas infaillible défensivement.

Stuttgart présente un bilan de deux victoires et trois nuls sur ses cinq derniers matchs, sans la moindre défaite. Les Souabes ont conclu leur saison régulière sur un nul 2-2 contre l'Eintracht Francfort, mais avaient auparavant dominé Leverkusen 3-1. Leur dernier match de Coupe, une victoire 2-1 contre Fribourg, confirme leur capacité à performer dans ce format. Stuttgart a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur cette période, avec une régularité dans le jeu offensif qui mérite attention.





Les cinq dernières confrontations entre les deux clubs penchent nettement en faveur du Bayern. La rencontre la plus récente, disputée en Bundesliga en avril 2026, s'est soldée par une victoire bavaroise 4-2. Avant cela, Munich avait écrasé Stuttgart 5-0 à domicile des Souabes en décembre 2025, puis s'était imposé 2-1 en Supercoupe et 3-1 en championnat. Le Bayern a remporté quatre des cinq derniers duels, Stuttgart n'ayant pas réussi à s'imposer lors de ces confrontations. Sur l'ensemble de cette série, Munich a inscrit dix-neuf buts contre seulement six pour les Souabes.









Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.