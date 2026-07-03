A quelle heure commence le jeu ?

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le match Australie - Égypte est diffusé en France sur plusieurs chaînes et plateformes. Les options de chaîne TV et de streaming en direct sont listées ci-dessous.

Comment regarder Australie contre Égypte avec un VPN

Voici la traduction de ce paragraphe en français :

Si vous voyagez à l'étranger ou si vous souhaitez simplement accéder à vos services de streaming habituels depuis une autre région du monde, vous pourriez vous heurter à des restrictions géographiques. C'est là qu'un Réseau Privé Virtuel (VPN) s'avère particulièrement utile.

Un VPN, tel qu'ExpressVPN, vous permet d'établir une connexion en ligne sécurisée et chiffrée. En changeant virtuellement votre localisation pour un pays où le match est diffusé, vous pouvez contourner les restrictions de diffusion (blackouts) et regarder votre équipe préférée en direct.

Australie vs Égypte : heure du coup d'envoi

Coupe du monde - Phase Finale Dallas Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Australie et Égypte débutera à 3 juil. 2026, 20:00.

Tony Popovic dispose d'un onze probable établi autour de Patrick Beach dans les cages, avec une ligne défensive composée de Lucas Herrington, Harry Souttar et Alessandro Circati. Jordan Bos, Aziz Behich, Aiden O'Neill, Jackson Irvine et Connor Metcalfe animent le milieu, tandis que Cristian Volpato et Nestory Irankunda complètent l'attaque. Jacob Italiano et Mathew Leckie sont tous deux forfaits pour le reste du tournoi sur blessure. Aucune suspension n'est à signaler du côté australien.

Hossam Hassan devrait aligner Mostafa Shobeir dans les buts, avec Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany et Hamdi Fathi en défense. Mostafa Ziko, Marwan Ateya, Emam Ashour et Mahmoud Saber occupent le milieu, tandis que Mohamed Salah et Omar Marmoush forment le duo offensif. Mohanad Lasheen est suspendu pour ce match. La participation de Salah, victime d'une blessure aux ischio-jambiers face à l'Iran, reste incertaine ; des informations complémentaires seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

L'Australie affiche un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Leur sortie la plus récente est un nul 0-0 contre le Paraguay le 26 juin, qui a scellé leur qualification comme deuxièmes du Groupe D. Avant cela, ils ont subi une défaite 2-0 face aux États-Unis. Leur seule victoire sur cette série remonte au 14 juin, avec un succès 2-0 contre la Turquie pour ouvrir leur campagne. Deux matchs amicaux complètent le tableau : un nul 1-1 contre la Suisse et une défaite 1-0 face au Mexique. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, les Socceroos ont inscrit quatre buts et en ont concédé quatre.

L'Égypte présente également un bilan d'une victoire, deux nuls et deux défaites sur ses cinq derniers matchs. Le plus récent est le nul 1-1 contre l'Iran le 27 juin, match au cours duquel Salah a contracté sa blessure. Avant cela, les Pharaons avaient battu la Nouvelle-Zélande 3-1 le 22 juin et partagé les points avec la Belgique sur le score de 1-1 en ouverture du tournoi. Deux amicaux viennent compléter la série : une défaite 2-1 contre le Brésil et une victoire 1-0 face à la Russie. L'Égypte a marqué cinq buts et en a concédé quatre sur ces cinq rencontres.

AUS Dernier match EGY 0 0 Nul 1 Égypte 3 - 0 Australie 0 Buts marqués 3 Match à plus de 2,5 buts 1/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Les deux nations ne se sont rencontrées qu'une seule fois dans les données disponibles. Cette confrontation remonte au 17 novembre 2010, un match amical au cours duquel l'Égypte s'était imposée 3-0 face à l'Australie. Aucune autre rencontre entre les deux équipes n'est répertoriée dans le jeu de données.

L'Australie a terminé à la deuxième place du Groupe D, tandis que l'Égypte a conclu sa phase de groupes en deuxième position du Groupe G.

Téléchargement et Installation : Inscrivez-vous à ExpressVPN ou à un autre service VPN réputé (consultez le guide de GOAL ici) et téléchargez l'application sur votre appareil.

Connexion à un serveur : Ouvrez l'application et sélectionnez l'emplacement d'un serveur où le match est diffusé (par ex. si vous êtes au Royaume-Uni mais que vous souhaitez regarder une diffusion américaine, connectez-vous à un serveur aux États-Unis).

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Lancer le streaming : Rendez-vous sur le site web ou l'application de votre diffuseur et profitez du match.

Comment regarder sur grand écran

Regarder sur son téléphone ou son ordinateur, c'est bien, mais le sport en direct a sa place sur grand écran. Voici comment faire fonctionner votre VPN sur votre téléviseur :

Smart TV et Fire Stick : La plupart des téléviseurs sous Android et des appareils comme l'Amazon Fire TV Stick ou le Google Chromecast avec Google TV possèdent des applications VPN natives. Cherchez simplement votre fournisseur VPN dans la boutique d'applications de votre téléviseur, connectez-vous et établissez la connexion exactement comme vous le feriez sur votre téléphone.

Apple TV, Roku et Consoles : Ces appareils ne prennent souvent pas en charge les applications VPN natives. La solution la plus simple consiste à utiliser le Smart DNS (que l'on trouve généralement dans les paramètres de votre compte VPN) ou à diffuser (Caster/Mirroring) le flux vidéo depuis votre téléphone ou votre ordinateur connecté au VPN vers votre téléviseur.