Strasbourg - Rennes (1-1), Rennes n’y arrive toujours pas

Rennes a enregistré ce vendredi un 3e match sans victoire, en partageant les honneurs avec Strasbourg.

Le chemin de croix du se poursuit. Alors qu’ils avaient réalisé un début de saison très prometteur, les Bretons n’arrivent pas à enclencher une série positive depuis la Ligue des Champions a commencé. Ce vendredi, sur le terrain de (19e), ils ont enchainé un troisième match de suite sans victoire. Toutes compétitions confondues, ils ne comptent qu’un seul succès depuis un mois et demi (en neuf matches).

Mitrovic a plombé le Racing

A la Meinau, il y avait pourtant de la place pour mieux faire. Pendant plus d’une mi-temps, ils ont évolué en supériorité numérique suite à l’expulsion de Stefan Mitrovic (40e). Le défenseur central du Racing a vu rouge pour un gros tacle sur un adversaire.

Avant d’être réduit à dix, les hommes de Thierry Laurey ont cependant eu la bonne idée de prendre les devants à la marque. A la 24e minute, l’ancien nantais a fait la différence en cueillant au premier poteau un centre à ras de terre de Kenny Lala. Une ouverture du score qui n’était pas imméritée, au vu de la bonne entame de match des locaux.

Avec un homme en moins, il était cependant difficile pour Strasbourg de tenir son avantage. Mais, ils ont réussi à retarder l’égalisation jusqu’à l’heure du jeu. Moment choisi par Adrien Hunou pour rétablir la parité. Ce dernier a remis les pendules à l’heure en plaçant une tête sur un service Adrien Truffert. Ça faisait 1-1 et il restait encore suffisamment de temps pour aller chercher la victoire.

Les Rennais ont poussé vers la fin

Mais, les Rouge et Noir n’ont pas été capables d’arracher la victoire. Ils ont essayé et poussé, mais l’efficacité leur a fait défaut dans le dernier geste. Les visiteurs ont surtout loupé le coche en toute fin de rencontre, avec Hunou qui a manqué le break en signant une reprise sur le poteau (84e) et aussi James Léa-Siliki. Ce dernier a manqué le cadre d’un rien lors de l’ultime minute du temps additionnel alors que Kawashima semblait battu.

Avec ce résultat, Rennes reste 6e au classement, mais pourrait reculer de plusieurs places à l’issue de cette journée. Les hommes de Julien Stéphan doivent oublier cette contre-performance rapidement et se tourner vers le prochain rendez-vous en C1. Mercredi, ils défient Krasnodar à l’extérieur avec comme enjeu une place qualificative pour la .