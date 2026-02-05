Strasbourg - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est peut-être le match le plus excitant de ces huitièmes de finale. Alors que le PSG a quitté la compétition, Strasbourg sent qu'un boulevard s'ouvre pour aller chercher un trophée qui lui échappe depuis 2001. Portés par une Meinau incandescente, les Alsaciens surfent sur une dynamique impressionnante malgré la courte défaite contre Paris (1-2) le week-end dernier. Septièmes de Ligue 1 et leaders de leur groupe en Conference League, les hommes de Gary O'Neil, qui a succédé avec succès à Liam Rosenior (3 victoires en 4 matchs), affichent un visage conquérant à domicile (6 victoires sur les 9 derniers matchs). L'objectif est clair : effacer l'élimination de l'an passé au même stade et prouver que le projet BlueCo, souvent critiqué pour sa gestion des transferts, peut aussi rimer avec ambition sportive.

Monaco en convalescence mais ambitieux

En face, l'AS Monaco arrive sur la pointe des pieds mais avec des certitudes retrouvées. Après deux mois de doute, les hommes de Sébastien Pocognoli ont relevé la tête avec une qualification européenne héroïque à Turin et une démonstration contre Rennes (4-0) en championnat. Le passage à une défense à trois semble avoir stabilisé une arrière-garde longtemps friable (trois clean sheets consécutifs). Pour le club princier, quintuple vainqueur de l'épreuve mais sevré de titre depuis 1991, la Coupe de France représente le chemin le plus court vers un sacre cette saison, le titre en Ligue 1 semblant hors de portée (21 points de retard).

Getty Images

Le duel tactique : O'Neil contre Pocognoli

Ce choc sera aussi celui de deux techniciens étrangers aux philosophies affirmées. O'Neil prône un jeu de transition rapide et agressif, s'appuyant sur la mobilité de son attaque (6 buts passés à Avranches), tandis que Pocognoli mise sur un pressing haut et une intensité retrouvée, symbolisée par le retour en forme de Thilo Kehrer. Cependant, les deux coachs devront composer avec des absences. Strasbourg a perdu Mamadou Sarr, rappelé par Chelsea, tandis que l'infirmerie monégasque reste pleine (Salisu, Zakaria incertains), obligeant à un bricolage défensif qui pourrait être fatal face à la furia alsacienne.

Une histoire de buts et de revanche

L'historique récent entre les deux équipes promet du spectacle : les trois derniers duels ont accouché de 13 buts ! Monaco reste sur une victoire controversée à l'aller (3-2) qui a laissé un goût amer aux Strasbourgeois, frustrés par l'arbitrage. Avec un bilan favorable à la Meinau ces dernières années (3 victoires consécutives), l'ASM part avec un léger avantage psychologique. Mais dans une rencontre à élimination directe, poussé par tout un peuple qui rêve d'Europe, Strasbourg a les armes pour renverser la montagne et s'offrir un quart de finale de gala.

Sur quelle chaine suivre le match Strasbourg - Monaco

La rencontre entre Strasbourg et Monaco sera à suivre ce jeudi 05 février 2026 à partir de 21h00 sur beIN SPORTS 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur beIN Sports (beIN CONNECT ou TOD en streaming), mais aussi sur Dubai Sports et Abu Dhabi Sports.

Comment regarder n'importe où avec un VPN ?

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Strasbourg - Monaco

Le match entre Strasbourg et Monaco se tient ce jeudi 5 février à partir de 21h00, heure française, au Stade de La Meinau de Strasbourg.

Infos des équipes et effectifs

Strasbourg vs Monaco Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur Gary O´Neil Équipe probable Remplaçants Entraineur Sébastien Pocognoli

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Strasbourg

Pour ce huitième de finale de Coupe de France face à Monaco, le RC Strasbourg devra encore composer avec quelques absences ciblées. Emanuel Emegha reste indisponible après une rechute, tandis que Maxi Oyedele est toujours gêné par un problème musculaire à l’aine. Le défenseur Mamadou Sarr, rappelé par Chelsea, réduit également les options défensives de Gary O’Neil.

En revanche, plusieurs retours viennent alléger l’infirmerie alsacienne. Mathis Amougou et Omobamidele, déjà présents dans le groupe contre le PSG le week-end dernier, sont à nouveau disponibles. Suspendu en Ligue 1, Valentin Barco, meilleur passeur du club cette saison, effectue son retour et devrait retrouver une place importante dans l’animation. Parmi les recrues hivernales, seul Aaron Anselmino n’est pas encore apte à postuler.

Infos sur l'équipe de Monaco

L’AS Monaco se présentera à Strasbourg très diminuée pour ce huitième de finale de Coupe de France. Sébastien Pocognoli devra composer sans de nombreux cadres, en particulier en défense. Kassoum Ouattara, Ansu Fati, Christian Mawissa et Wout Faes sont forfaits, tout comme Paul Pogba et Takumi Minamino, toujours à l’infirmerie. Mohammed Salisu, touché gravement au genou, reste également indisponible, tandis que Lukas Hrádecký n’est pas encore apte. Ces absences obligent le staff monégasque à bricoler, notamment derrière.

La principale nouveauté concerne la présence de Simon Adingra, nouvelle recrue hivernale, pour la première fois convoquée dans le groupe. Thilo Kehrer devrait tenir un rôle central en défense, possiblement épaulé par Jordan Teze, tandis que Philipp Köhn est pressenti pour garder les buts. Offensivement, Monaco pourra s’appuyer sur Balogun, Biereth ou encore Akliouche pour tenter de faire la différence à la Meinau, malgré un contexte délicat et un effectif clairement amoindri.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations