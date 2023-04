Strasbourg - Lyon : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Strasbourg - Olympique Lyonnais : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Chaque point compte. Et ce n'est pas Strasbourg ou Lyon qui diront le contraire. Dans cette rencontre d'ouverture de la 33ème journée de Ligue 1, les deux équipes ont besoin de points pour atteindre leurs objectifs respectifs en fin de saison. Strasbourg joue sa survie en Ligue 1 et a fait un petit pas positif la semaine dernière en gagnant à Reims.

Strasbourg respire un peu

Enfin sorti de la zone rouge, Strasbourg, actuellement quinzième, ex-aequo avec le premier relégable Brest, avec Nantes, et à un point d'Auxerre, n'a pas de marge de manoeuvre. Chaque point sera précieux d'ici quelques semaines. Ce match face à Lyon n'est certes pas facile, mais les Alsaciens voudront au moins prendre un point à domicile.

Lyon a grillé son dernier joker ?

En face, Lyon, qui reste sur une défaite à Marseille, a manqué une occasion en or de revenir à portée de fusil de la cinquième place détenue par Lille, la semaine dernière. Avec six points de retard sur le LOSC, l'OL peut encore espérer être européen la saison prochaine, mais à force de griller des jokers, Lyon n'en a plus beaucoup, voir plus du tout.

Les Gones ont montré des signes d'améliorations lors des dernières semaines, même si cela n'a pas payé face à Marseille, et pourra compter sur l'efficacité de Lacazette et la créativité de Cherki pour faire sauter le verrou Strasbourgeois. Peu performant à domicile cette saison, Strasbourg est outsider dans cette rencontre, mais avec Lyon, difficile de prévoir quoi que ce soit.

Horaire et lieu du match Strasbourg - OL

Ville : Strasbourg

Strasbourg Stade : La Meinau

La Meinau Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Strasbourg - Lyon ?

Strasbourg-OL

Ligue 1

Vendredi 28 avril

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Strasbourg et de Lyon

Strasbourg : VDDVV



Lyon : VDVVD

Les blessés et absents de Strasbourg et de Lyon :

Trois absents du côté de Strasbourg, dont une importante. Habituel titulaire, Gerzino Nyamsi est blessé à la cheville. Kawashima et Sobol sont aussi blessés et forfaits.

A Lyon, Laurent Blanc peut enfin compter sur un effectif quasiment au complet. Seul le jeune Mohamed El Arouch, blessé, manque à l'appel.

Les équipes probables

XI de départ de Strasbourg : Sels - Perrin, Djiku, Le Marchand - Guilbert, Doukoure, Bellegarde, Delaine - Diarra, Sanson - Diallo.

XI de départ de Lyon : Lopes – Gusto, Lovren, Lukeba, Tagliafico – Thiago Mendes, Tolisso, Caqueret - Barcola, Lacazette, Cherki.