Strasbourg – Lens : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Strasbourg-Lens.

Le choc psychologique pour Strasbourg ?

A la peine en championnat (19e avec 11 points), le RC Strasbourg a écarté Julien Stéphan de son poste d'entraîneur. C'est Mathieu Le Scornet qui est chargé de l'intérim face à Lens avec pour but de mettre fin à une série de huit matches sans victoire, toutes compétitions confondues.

Une tâche qui s'annonce compliquée car l'adversaire des Alsaciens sera un RC Lens en pleine forme. Les Sang et Or occupent la deuxième place du championnat (avec 40 points) et sont sur une série de huit matches sans défaite toutes compétitions confondues (dont sept victoires).

Date, horaire et lieu de Strasbourg-Lens

Date : mercredi 11 janvier 2023

Ville : Strasbourg (France)

Stade : Stade de la Meinau

Heure du coup d'envoi : 21h00 heure française

Compétition : 18e journée de la Ligue 1 Uber Etats 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Monsieur François Letexier (France).

Sur quelle chaîne voir le match Strasbourg-Lens ?

En France, la rencontre entre Strasbourg et Lens sera diffusée sur Prime Video.

Le streaming pour voir le match Strasbourg-Lens

En France, il sera de possible de voir le match Strasbourg-Lens en streaming sur l'application Prime Video.

Les compositions probables de Strasbourg-Lens

Pour cette rencontre, Strasbourg sera pruvé de son gardien n°2, le Japonais Eiji Kawashima, victime d'une luxation de l'épaule gauche et qui est indisponible pour trois mois après avoir été opéré le 9 janvier 2023.

Alexander Djiku (absent lors du précédent match, en Coupe de France) est incertain, tout comme Ronaël Pierre-Gabriel, touché à la cheville droite contre Angers en Coupe de France.

Karol Fila, Colin Dagba et Thomas Delaine, tous blessés, seront également absents tout comme Nordine Kandil qui vient seulement de reprendre l'entraînement.

De son côté, le RC Lens ne pourra pas compter sur Adam Buksa (réopéré du pied), Nolan Bonte (blessure au tendon au niveau des ischios) ainsi que Salis Abdul Samed qui est suspendu.

Wesley Saïd et Florian Sotoca sont incertains mais si Franck Haise se veut rassurant : « Les nouvelles sont plutôt rassurantes sur Flo et Wesley. Wesley a pu s'entraîner en individuel samedi matin et avec le groupe dimanche. Lundi, comme souvent à J-2, il a travaillé en salle. Il sera de la séance de mardi, il devrait être dans le groupe si tout se passe bien. Pour Flo, il y a un tout petit quelque chose. L'évolution clinique est plutôt satisfaisante. L'idée c'est qu'il participe au dernier entraînement mardi après-midi. On est plutôt optimistes, à commencer par le staff médical, mais on se donne le temps de décider. C'est le médical qui préside. »

L'équipe probable du RC Strasbourg : Sels - Doukouré, Djiku, Nyamsi, Perrin - Bellegarde, Prcic, Diarra - Thomasson - Diallo, Gameiro.

L'équipe probable du RC Lens : Samba - Medina, Danso, Gradit - Frankowski, Fofana, Pereira Da Costa, Haïdara - Sotoca, Openda, Claude-Maurice.

Les statistiques à connaître avant Strasbourg-Lens

● Strasbourg a remporté 3 de ses 4 matches de Ligue 1 face à Lens depuis la remontée du RCL dans l'élite à l'été 2020 (1 défaite), soit autant que lors des 11 premiers disputés au 21e siècle (4 nuls, 4 défaites).

● Strasbourg n'a remporté que 2 de ses 6 dernières réceptions de Lens en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné 5 des 6 précédentes (1 nul).

● Strasbourg compte une seule victoire après 17 matches de Ligue 1 2022-2023 (8 nuls, 8 défaites). 21 des 23 équipes avec ce total ou moins à ce stade sont descendues en Ligue 2 en fin de saison. C'est la troisième fois que le Racing compte moins de 2 victoires à ce stade dans l'élite, seul Metz peut en dire autant.

● Lens affiche 40 points après 17 rencontres de Ligue 1 cette saison, total le plus élevé de son histoire à ce stade. Seuls Monaco (2003-2004), Lyon (2005-2006, 2006-2007) et Paris (2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023) ont déjà fait mieux à ce stade au 21e siècle.

● Strasbourg va recevoir pour la deuxième fois de suite après sa défaite contre Troyes lors de la dernière journée (2-3). Il faut remonter à octobre 2020, contre Lille puis Lyon, pour voir le Racing glaner 0 point alors qu'il enchaînait deux matches de suite de Ligue 1 à la Meinau.

● Lens n'a plus encaissé plus d'un but en déplacement en Ligue 1 depuis février 2022 à Lorient (0-2), soit une série de 15 matches au cours desquels les Sang et Or n'ont encaissé que 10 buts en tout (10 fois 1 but, 5 fois 0). Lors de ses 15 déplacements précédents, le RC Lens avait encaissé 28 buts.

● Lens n'a été mené que 78 minutes en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe. Seul Angers (137 minutes) a de son côté mené au score moins longtemps que Strasbourg (182) dans l'élite cette saison.

● Strasbourg a encaissé 61% de ses buts en première période en Ligue 1 cette saison, pourcentage le plus élevé. Le Racing est même la moins bonne défense du championnat avant la mi-temps cette saison, à égalité avec Angers (19).

● Jean-Ricner Bellegarde a délivré une passe décisive sur chacun des 3 derniers buts inscrits par des joueurs de Strasbourg en Ligue 1. Il a offert 5 passes décisives en 17 matches de L1 2022-2023, c'est plus que lors de ses 3 premiers exercices réunis dans l'élite (4 en 96 rencontres).

● Salis Abdul Samed est suspendu pour cette rencontre et manquera ainsi son 1er match de Ligue 1 depuis qu'il a signé à Lens cet été. La saison passée, Clermont n'était pas parvenu à gagner le moindre match de L1 sans lui (2 nuls et 5 défaites en 7 matches).