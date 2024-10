Strasbourg - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le RC Strasbourg joue le RC Lens, dimanche, pour la septième journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

C’est le dernier week-end de Ligue 1 avant la trêve internationale du mois d’octobre. Parmi les chocs du dimanche en championnat de France, aura lieu un derby dans le Nord, qui mettra aux prises le Racing Club de Strasbourg et le Racing Club de Lens. Le Stade de la Meinau servira de cadre à ce match très important pour les Nordistes.

Strasbourg - Lens, un choc à divers enjeux

Le RC Strasbourg est en très grande confiance en championnat de France avant cette septième journée. Huitième de Ligue 1 avec 9 points au compteur, le club alsacien qui n’a connu qu’une seule défaite (contre Lyon 4-3) cette saison, veut continuer à faire des merveilles. Vainqueurs de l’Olympique de Marseille (1-0), le week-end écoulé, les hommes de Liam Rosenior comptent deux victoires, trois matchs et une défaite en ce début de saison en Ligue 1. L’objectif des Alsaciens est de battre les Lensois pour grimper au classement et viser le top 5 avant la pause.

Parallèlement à Strasbourg, le Racing Club de Lens est encore invaincu cette saison en Ligue 1. Sixième du championnat de France avant ce derby du Nord, le club entraîné par Will Still (10 points) vise le top 4. Depuis leurs deux premières victoires pour démarrer la Ligue 1, les Sang et Or n’ont plus remporté une victoire. Ils sont sur une série de quatre matchs nuls d’affilée. Une victoire des Lensois leur permettrait de viser la quatrième place en cas de contreperformance de la part de Reims (4e, 11 points) et Lille (5e, 10 points).

Avant son coup d’envoi, ce derby s’annonce très serré au vu des dernières confrontations entre les deux clubs. En effet, depuis le 26 janvier 2008 à ce jour, les deux clubs se sont affrontés à 13 reprises. Les Lensois comptent 5 victoires contre quatre pour les Alsaciens et quatre matchs nuls.

Horaire et lieu du match

Strasbourg - Lens

7e journée de Ligue 1

Lieu : Stade de la Meinau

A 17h française

Les compos probables du match Strasbourg - Lens

Strasbourg : Petrovic - Doué, Sow, Sarr, Wiley - Doukouré, Santos - Bakwa, Diarra, Namasi - Emegha

Lens : Samba - Frankowski, Gradit, Medina, Khusanov Machado - Thomasson, Diouf - Nzola Saïd – Fulgini

Sur quelle chaine suivre le match Strasbourg - Lens ?

La rencontre entre le RC Strasbourg et le RC Lens sera à suivre ce dimanche 6 octobre 2024 à partir de 17h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.