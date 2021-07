Steven Gerrard l'assure, jamais il n'entraînera Everton

Alors que son nom a été évoqué pour succéder à Carlo Ancelotti à Everton, l'ancien des Reds s'est dit "choqué et surpris" par ces rumeurs infondées.

Steven Gerrard dit que prendre en charge Everton n'est "jamais une possibilité" pour lui, la légende de Liverpool exprimant sa surprise d'avoir été liée aux Toffees à la suite du départ de Carlo Ancelotti vers le Real Madrid. L'Anglais reste sur un succès chez les géants écossais des Rangers, qu'il a menés à la gloire du titre la saison dernière.

Un retour en Premier League est maintenant évoqué, Gerrard ayant également été lié aux Spurs à un moment donné, mais le technicien de 41 ans est heureux où il est et insiste sur le fait qu'il n'allait jamais prendre la même décision que son ancien patron Rafa Benitez et retourner dans le Merseyside sous une autre couleur que le rouge.

"Rafa n'est pas né dans la ville, ce n'est pas un rouge"

Interrogé par ESPN sur Benitez prenant en charge Everton, Gerrard a déclaré : "Rafa n'est pas né dans la ville, ce n'est pas un rouge de bout en bout et il n'a jamais joué contre Everton pendant 20 ans et j'ai concouru contre eux, donc je pense que c'est une situation très différente de la mienne".

"Rafa est son propre chef et prendra ses propres décisions professionnelles, il n'est donc pas surprenant qu'il veuille revenir en Premier League dans un grand club et avoir l'opportunité de rivaliser avec toutes les meilleures équipes de la ligue, alors je n'étais pas très choqué ni surpris du tout en toute honnêteté. J'ai été très choqué et surpris que mon nom soit lié à ce poste. Je ne sais pas d'où il vient, s'il s'agissait de discours sur papier ou s'il y avait du vrai là-dedans, je ne suis pas sûr".

Légende vivante du club de Liverpool, l'ancien capitaine des Reds reviendra peut-être un jour en Angleterre pour entraîner un autre club. Toutefois, le voir sur le banc d'Everton semble donc relever de l'impossible, tant son attache envers Liverpool est grande. Voilà de quoi soulager les fervents supporters des Reds.