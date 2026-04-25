Steven Berghuis lance un message surprenant : « J’espère que le NAC… »

Après la victoire 2-0 de l’Ajax face au NAC Breda, Steven Berghuis a salué la « pépite » de Mika Godts. Le milieu de terrain a aussitôt visionné les images diffusées par ESPN et a tracé un parallèle saisissant avec Zlatan Ibrahimović.

L’Ajax avait déjà fait le break en première période grâce à Oscar Gloukh et à Godts. Après la pause, les Ajacides ont pratiquement cessé de jouer et ont surtout défendu, mais le NAC n’a pas réussi à percer le verrou défensif. La confortable avance est donc restée intacte.

Après la rencontre, l’ailier droit a livré un constat sans appel : « En première période, nous avons été très efficaces et avons bien concrétisé nos occasions, mais la seconde a tout simplement été mauvaise. Nous n’avons plus réussi à développer notre jeu ni à conserver le ballon, ce qui n’est pas le niveau que nous visons. »

Interrogé sur le but spectaculaire de Godts, qui a traversé tout le terrain avant de battre le gardien, Berghuis sourit : « Celui d’Ibrahimovic était encore plus grand, haha. »

Pendant l’action, Berghuis sentait déjà l’exceptionnel se dessiner. « Je courais encore à ses côtés, mais j’ai vite compris : je n’allais pas récupérer ce ballon, tant il était en feu. Il a conclu l’action de manière sublime et, de toute façon, il réalise une saison formidable ; il est très important pour nous. »

Malgré ces beaux moments, le milieu de terrain a pointé du doigt les difficultés de son équipe après la mi-temps. Il a souligné les nombreuses situations de coups de pied arrêté concédées au NAC et l’incapacité de l’Ajax à relancer proprement le jeu sous la pression. « Il faut alors réussir ses premières passes, et ça n’a tout simplement pas fonctionné. Heureusement, nous étions solides défensivement et Maarten (Paes, ndlr) a réalisé quelques arrêts décisifs. »

S’exprimant sur l’adversaire, il conclut : « J’espère que le NAC restera en première division. L’ambiance était géniale et j’ai vraiment apprécié cette soirée à Breda. »