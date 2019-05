Steve Clarke nouveau sélectionneur de l'Ecosse

La Tartan Army a un nouveau sélectionneur. Ce lundi, la fédération écossaise de football a annoncé la nomination à ce poste de Steve Clarke. Âgé de 55 ans, il débarque de Kilmarnock et remplace Alex McLeish. Ce dernier n'était pourtant en place que depuis 2018 après avoir lui-même succédé à Gordon Strachan.

Clarke est un ancien international écossais (1987-1994). Il a défendu les couleurs à son pays à six reprises.

Cette année, Clarke a été désigné coach de l'année dans le championnat écossais après avoir mené Kilmarnock à la troisième place. Celle qui donne accès à la prochaine .

✅ PFA Manager of the Year 2018-19

✅ SFWA Manager of the Year 2018-19

✅ SFWA Manager of the Year 2017-18



Your new Scotland National Team Head Coach is...#NothingMattersMore pic.twitter.com/M8VSTpjLhd