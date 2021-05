Stevan Jovetic quitte l'AS Monaco

Arrivé en fin de contrat, l'attaquant monténégrin ne poursuivra pas sa carrière avec le club de la principauté.

La Ligue 1 vient à peine de s'achever mais les clubs ne perdent pas de temps avec le mercato. L'AS Monaco vient ainsi d'officialiser le départ de son attaquant, Stevan Jovetic, dont le contrat expire à la fin du mois de juin. C'est le directeur sportif de l'ASM, Paul Mitchell, qui en fait l'annonce ce lundi lors d'une conférence de presse : « On lui a dit au revoir ce matin lors de la réunion avec le staff, on l'a remercié pour ce qu'il nous a apporté, on lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière. »

Quatre saisons marquées par les blessures

Agé de 31 ans, Stevan Jovetic était arrivé à Monaco en août 2017 en provenance de l'Inter Milan pour un montant de 11 millions d'euros.

Joueur talentueux mais au physique fragile, Stevan Jovetic a souvent été blessé lors de ses quatre saisons sur le Rocher. Il n'avait ainsi joué que huit matches en Ligue 1 lors de l'exercice 2018-2019 et neuf la saison suivante.

Si son corps l'a laissé plus tranquille pour la saison 2020-2021, il n'entrait pas dans le onze de départ de Niko Kovac qui a l'a seulement titularisé à six reprises en Ligue 1 et l'a fait entrer en jeu 23 fois.

Keita Baldé de retour pour le remplacer ?

L'entraîneur de Monaco avait cependant salué le comportement très professionnel de son joueur : « Ce n'est pas une situation facile pour un coach, car il (Jovetic, n.d.l.r.) travaille bien toute la semaine, mais quand on voit les statistiques actuelles de Wissam (Ben Yedder, n.d.l.r.) et Kevin (Volland, n.d.l.r.), c'est compliqué. […] Il y a de la concurrence dans l'équipe, mais je suis content de pouvoir compter sur lui comme sur Golo (Alexandre Golovine, n.d.l.r.). Ce sont des joueurs qui entrent en match et font la différence. Je suis content de ce qu'ils produisent. »

Pour le remplacer, Monaco doit se prononcer sur l'avenir de Keita Baldé, prêté cette saison à la Sampdoria. « Concernant Keita, on va analyser ses performances avec la Sampdoria dans les prochains jours. On prendra une décision après cela », a déclaré Paul Mitchell.