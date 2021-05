Stéphan en dit plus sur la rencontre Deschamps - Benzema

L’entraineur adjoint de l’équipe de France a dévoilé quelques détails sur la rencontre qui a eu lieu entre Deschamps et Benzema.

« Sans cette rencontre, rien n’aurait été possible ». Didier Deschamps a été catégorique mardi dernier sur le fait qu’un retour de Karim Benzema en sélection française n’aurait pas pu se concrétiser s’il ne l’avait pas rencontré en face à face.

Le patron des Bleus n’a pas souhaité en dire plus sur cette entrevue avec l’avant-centre du Real. Mais son adjoint, Guy Stéphan, l’a fait à sa place. Ce vendredi, il a fait part de quelques détails importants sur la réconciliation entre les deux hommes.

« A un moment donné, les performances de Karim étaient très fortes »

« La décision a été prise depuis quelques temps, a affirmé le bras droit de Deschamps au micro de RTL. C’est une décision réfléchie, murie et qui, je pense, ravit l’ensemble des footballeurs français. On est attentif à tous les joueurs, tous les Français qui jouent à l’étranger. Evidemment, on a observé Karim lors de tous ses matches. A un moment donné, les performances de Karim étaient très fortes, très importantes. Le souhait de son retour a été évoqué. »

Comme l’a souligné Deschamps, Stéphan a aussi confirmé qu’il y a eu concertation entre les membres du staff avant la validation de la liste : « On en a beaucoup parlé avec Didier (Deschamps). Et une décision a été prise à un moment donné pour rencontrer Karim. »

« Le groupe avait besoin d’un peu de fraicheur »

Par ailleurs, il a démenti les bruits selon lesquels il y a eu une intervention extérieure qui aurait incité Deschamps et Benzema à enterrer la hache de guerre : « Ce ne sont pas des décisions qui ont été prises à plusieurs. Plusieurs, c’est deux ? Dans ce cas, oui. »

Enfin, Stéphan a conclu en indiquant que le retour de Benzema ne peut qu’être bénéfique à l’équipe de France sur le plan sportif : « C'est dur de rester au haut niveau et parfois un groupe a besoin de fraîcheur, de créer quelque chose de nouveau. On espère que ça va arriver avec ce groupe. »