Le gardien allemand Marc-André ter Stegen estime désormais « très faibles » ses chances de participer à la Coupe du monde 2026 avec la Nationalmannschaft, après avoir subi une grave blessure musculaire à la cuisse gauche lors de ses rares apparitions avec Gérone.

Âgé de 33 ans, le gardien, arrivé en prêt de Barcelone, n’a disputé que deux matches avec Gérone avant de se blesser lors de la seconde rencontre, nécessitant une intervention chirurgicale.

Cette récidive s’inscrit dans une série de pépins physiques qui l’ont déjà tenu éloigné de la plupart des rencontres de Barcelone cette saison ; il n’a disputé qu’un seul match de Coupe du Roi en raison de problèmes chroniques au dos.

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Dans une interview accordée à la chaîne catalane TV3, le gardien chevronné a fait le point sur son état de santé, affirmant que sa convalescence se déroulait « bien » et ajoutant : « Je mène une vie normale, je me sens bien et je peux bouger plus facilement ».

Malgré tout, le gardien de but n’élude pas la réalité : ses chances de figurer au Mondial 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada, « ne sont pas grandes ». Il assure : « Pour l’instant, j’en suis très loin. Nous devons faire tout notre possible pour préserver ma santé. »

Il conclut : « Je ne vais pas me précipiter, la santé passe avant tout. Mais l’envie de disputer la Coupe du monde et de vivre cette expérience reste exceptionnelle. En fin de saison, on fera le point, mais ce sera compliqué. D’ordinaire, ce type de blessure nécessite plus de temps pour guérir. »

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En début de saison, Ter Stegen était pourtant pressenti pour devenir le gardien titulaire de la Nationalmannschaft sous les ordres de Julian Nagelsmann ; toutefois, ses pépins physiques à répétition ont profité à Oliver Baumann, désormais numéro un.

Le gardien originaire de Mönchengladbach a par ailleurs affirmé respecter pleinement les choix sportifs et médicaux : « Beaucoup d’éléments doivent s’aligner, et j’accepterai toute décision. Nous avons un groupe exceptionnel qui luttera pour chaque titre. »