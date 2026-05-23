Stegeman rapporte que Kraay a tenu une « remarque étrange » au sujet du Willem II

À l’issue de la rencontre entre le FC Volendam et le Willem II, John Stegeman a visiblement mal pris une remarque de Hans Kraay junior. Le journaliste d’ESPN avait en effet critiqué le style de jeu de l’équipe de Tilburg, fraîchement promue.

« Vos supporters sont vraiment incroyables ! », lance Kraay en préambule à Stegeman. « Je l’ai comparé au stade de l’Atlético de Madrid, avec ses 60 000 fans. Ces supporters soutiennent tout ce que fait l’équipe. En tant qu’ancien attaquant, allez-vous offrir aux supporters du Willem II un football plus offensif ? Parce que ça ne ferait pas de mal, n’est-ce pas ? »

Stegeman esquisse un sourire, puis répond avec sérieux : « Cette remarque me paraît étrange. Je t’ai dit avant le match que nous nous appuyons sur ce qui nous rend performants aujourd’hui, en fonction des qualités de nos joueurs. »

Le technicien rappelle qu’il a mené Heracles Almelo en Coupe d’Europe « non pas en restant bloqué dans notre surface, mais en jouant au football ». Il nuance toutefois : « Tout dépend du niveau et du profil des joueurs. » Formé aux côtés de Mark van Bommel au Royal Antwerp FC, il revendique une approche adaptée aux atouts de son effectif.

« J’ai eu la chance de travailler trois ans en Belgique. C’est différent. Aux Pays-Bas, on doit gagner. Et là, on ne veut pas perdre. Tu sais, j’ai eu la chance de travailler avec Mark van Bommel et il m’a aussi transmis quelques leçons apprises à Milan et à Munich. Donc, oui », explique l’entraîneur qui ramène Willem II au plus haut niveau après une année d’absence.

« Nous avons joué avec nos moyens et fait ce que nous savons faire. Point. Oui, nous voulons monter en puissance. Mais pour ça, Freek Heerkens devra mettre la main à la poche la saison prochaine », conclut Stegeman en adressant un message au directeur technique du Willem II.

Peu après le coup de sifflet final, sur la pelouse, Stegeman a partagé un moment d’intense émotion avec Kraay. L’entraîneur a expliqué que cette réaction était liée au décès de son père l’an passé et à la joie de voir son fils être sacré champion ce samedi avec le SV Epe.