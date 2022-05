STATS : Rulli sur les traces de Karius...

Voici les stats à retenir après la victoire de Liverpool contre Villarreal (2-3) :



● Liverpool s’est qualifié pour sa 10e finale de C1, devenant la 4e équipe à atteindre cette barre dans l’histoire de la compétition après le Real Madrid (16 avant le match de demain soir), le Bayern Munich (11) et l’AC Milan (11).

● Liverpool a remporté chacun de ses 6 déplacements en Ligue des Champions cette saison, marquant 18 buts pour 7 encaissés. Les Reds sont la 1re équipe à avoir joué autant de matches à l’extérieur sur une même édition de C1 tout en conservant 100% de victoires.

● Boulaye Dia et Francis Coquelin sont les 11e et 12e buteurs différents de Villarreal en Ligue des Champions cette saison, seul Chelsea compte davantage de buteurs différents dans la compétition en 2021/22.

● Boulaye Dia a inscrit le but le plus rapide de Villarreal à domicile en Ligue des Champions (3e minute). L’attaquant sénégalais a marqué son 1er but en LdC lors de sa 8e rencontre dans la compétition sur son 2e tir cadré.

Rulli est passé à côté...

● Le milieu de Villarreal Etienne Capoue est le 3e joueur français à être double passeur décisif lors d’une demi-finale de Ligue des Champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04), après Jérôme Rothen avec Monaco contre Chelsea en avril 2004 et Ferland Mendy avec le Real Madrid contre Manchester City il y a une semaine.

● Le milieu de Villarreal Etienne Capoue est le 1er joueur français à recevoir un carton rouge en demi-finale de Ligue des Champions depuis Jérémy Toulalan et Franck Ribéry lors de Bayern Munich-Lyon en avril 2010.

● Geronimo Rulli (Villarreal) est le 1er gardien à commettre 2 erreurs amenant un but adverse lors d'un match à élimination directe de Ligue des champions depuis Loris Karius avec Liverpool contre le Real Madrid en finale en mai 2018.

Klopp, un habitué des finales

● Fabinho a marqué son 1er but avec Liverpool en Ligue des champions (38 matches), lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets dans la compétition depuis le 15 mars 2017 avec Monaco contre Manchester City en 8e de finale retour.

● L’ailier de Liverpool Luis Diaz est impliqué sur 3 buts lors de ses 4 derniers matches de Ligue des Champions (2 buts, 1 passe décisive), lui qui a été impliqué sur 4 buts lors de ses 17 premières rencontres dans la compétition (4 buts inscrits).

L'article continue ci-dessous

● L’attaquant de Liverpool Sadio Mané a inscrit 15 buts en phase à élimination directe de la Ligue des Champions, devenant le meilleur buteur africain dans ce genre de matches.

● Le coach de Liverpool Jürgen Klopp a atteint la finale de la Ligue des champions pour la 4e fois, égalant le record pour un entraîneur, co-détenu par Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson et Carlo Ancelotti.