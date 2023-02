Les stats de PSG-Toulouse : Messi égale un record de Cristiano Ronaldo

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire du PSG contre Toulouse (2-1).

Le PSG intraitable au Parc des princes

● Le PSG a remporté ses deux derniers matches de Ligue 1 (3-1 à Montpellier, 2-1 contre Toulouse), après ne s'être imposé qu'une seule fois lors de ses 4 premiers en 2023 (1 nul, 2 défaites).

● 100% des buts ont été inscrits depuis l'extérieur de la surface, une première dans un match de Ligue 1 à minimum 3 buts depuis Reims-Saint-Etienne le 10 janvier 2015 (3/3 également). D'ailleurs, le PSG en a marqué 7 de la sorte cette saison en L1, aucune équipe ne fait mieux dans l'élite, tandis qu'aucune n'en a encaissé plus que Toulouse (6).

● Le PSG n'a perdu aucun de ses 33 derniers matches à domicile en Ligue 1 (28 victoires, 5 nuls), meilleure série en cours dans les 5 grands championnats européens.

La mauvaise passe de Donnarumma

● Le PSG n'a réussi aucune clean sheet lors de ses 4 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue disette cette saison.

● Le latéral du PSG Achraf Hakimi a inscrit ses 2 derniers buts en Ligue 1 depuis l'extérieur de la surface (après le 13 novembre contre Auxerre), après n'avoir marqué qu'un seul de ses 22 premiers dans les 5 grands championnats européens de la sorte (avec l'Inter en décembre 2020).

● C'est la 2e fois qu'Achraf Hakimi est buteur et auteur d'une passe décisive dans un même match de Ligue 1 avec le PSG, après l'avoir fait contre Lille le 21 août dernier (1 but, 1 passe décisive également).

● Depuis le début de la saison dernière et son arrivée, seuls Martin Terrier et Téji Savanier (6 chacun) ont marqué plus souvent depuis l'extérieur de la surface en Ligue 1 que Lionel Messi (5).

Lionel Messi fait aussi bien que Cristiano Ronaldo

● C'est la 16e saison lors de laquelle Lionel Messi atteint la barre des 10 buts dans les 5 grands championnats – la première avec le PSG – seul Cristiano Ronaldo fait aussi bien au XXIe siècle (16 aussi).

● Depuis ses débuts avec Toulouse en 2020-2021, aucun joueur n'a inscrit plus de buts sur coup franc direct que Branco van den Boomen en Ligue 1 + Ligue 2 (5).

● Zakaria Aboukhlal a subi 6 fautes face à Paris, c'est le plus haut total pour un joueur de Toulouse dans un match de Ligue 1 depuis Manu Koné à Montpellier le 10 novembre 2019 (6 également).