Voici les stats à connaître avant la rencontre le PSG et l'OGC Nice :



● Paris n’a perdu qu’un seul de ses 16 derniers matches de Ligue 1 contre Nice (13 victoires, 2 nuls), c’était le 30 avril 2017 chez les Aiglons (1-3).



● Paris est invaincu lors de ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1 contre Nice (7 victoires, 3 nuls), sa dernière défaite remontant au 7 novembre 2009 (0-1).



● Nice a encaissé au moins un but lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1 face à Paris (40 buts concédés au total), préservant sa cage inviolée pour la dernière fois le 12 février 2012 (0-0 au stade du Ray).



● Paris a remporté 13 de ses 15 premiers matches en Ligue 1 2021/22 (1 nul, 1 défaite), un total qui n’a été dépassé qu’une seule fois par une équipe à ce stade d’une saison, par lui-même en 2018/19 (14).



● Nice a perdu 2 de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 victoire), soit autant que lors des 13 précédents (8 victoires, 3 nuls).



● Paris a gagné ses 10 derniers matches à domicile en Ligue 1, sa meilleure série depuis août 2018-mars 2019 (15). C’est la 2e plus longue série de succès à domicile en cours parmi les équipes des 5 grands championnats européens derrière le Borussia Dortmund (11).



● Nice a remporté 9 matches à l’extérieur en Ligue 1 en 2021 (2 nuls, 8 défaites), c’est déjà le record du club de succès à l’extérieur dans l’élite sur une année civile.



● Seuls le Bayern Munich (42) et Liverpool (39) ont marqué plus de buts que Paris (35) dans les 5 grands championnats européens cette saison. Le club parisien a inscrit au moins 3 buts à 15 reprises en Ligue 1 en 2021 – dont lors des 3 derniers matches – plus que toute autre équipe de l’élite sur la période.



● Angel Di Maria a été impliqué sur 8 buts contre Nice en Ligue 1 (4 buts, 4 passes décisives), ne faisant mieux dans l’élite que contre Nantes (10 –4 buts, 6 passes décisives).



● Flavius Daniliuc a gagné 71.0% de ses duels en Ligue 1 cette saison (22/31), meilleur ratio chez les joueurs ayant disputé au moins 30 duels. Nice affiche 75% de victoires lorsque son joueur autrichien est sur le terrain (6/8), contre 29% (2/7) lorsqu’il est absent.