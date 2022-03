STATS : Neymar aime Bordeaux, Mbappé sur sa lancée

Voici les stats à retenir après la large victoire de Paris contre Bordeaux (3-0) :



● Bordeaux affiche 22 points après 28 matches de Ligue 1 cette saison, son 2e plus faible total à ce stade de la compétition en comptant 3 points pour une victoire derrière 1959/60 (20 points, 20e et dernier au final). 14 des 15 équipes avec ce total à ce stade dans l’élite (en comptant 3 points pour une victoire) ont été reléguées. Seule exception : Toulouse en 2015/16 (17e au final).

● Paris a remporté 13 de ses 14 matches à domicile en Ligue 1 cette saison (1 nul), plus haut total dans le Top 5 européen en 2021/22.

● Bordeaux a encaissé 68 buts après 28 matches de Ligue 1 cette saison, total le plus élevé dans le Top 5 européen et plus haut total pour une équipe à ce stade de la compétition depuis Avignon en 1975/76 (68 buts concédés, 20e et dernier au final).

● Paris a marqué par l’intermédiaire de 18 joueurs différents cette saison en Ligue 1, soit au moins 3 de plus que toute autre équipe de l’élite. Seul Barcelone a marqué par plus d’éléments différents dans le Top 5 européen en 2021/22 (21).

Neymar aime les Girondins

● Kylian Mbappé est le 6e joueur français à inscrire au moins 15 buts lors de 4 saisons consécutives dans le Top 5 européen au 21e siècle, après Thierry Henry, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Karim Benzema et Wissam Ben Yedder. L’attaquant de Paris est impliqué dans 25 buts cette saison en Ligue 1 (15 buts, 10 assists), soit au moins 5 de plus que tout autre joueur de l’élite.

● Kylian Mbappé est impliqué dans 79 buts en 65 matches de Ligue 1 (61 buts, 18 assists) au Parc des Princes. L’attaquant de Paris a été décisif lors de chacun de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (7 buts, 2 assists), sa plus longue série du genre sur une même saison depuis août 2018-janvier 2019 (7).

● Neymar a marqué 8 buts contre Bordeaux en Ligue 1, soit sa proie favorite dans le Top 5 européen. L’attaquant de Paris a d’ailleurs inscrit 3 de ses 4 dernières réalisations dans l’élite face aux Girondins (avec un doublé à l’aller en novembre dernier).

Messi, la stat qui fait mal...

● Le milieu de Paris Georginio Wijnaldum a été décisif pour la 4e fois cette saison en Ligue 1 (1 but, 3 assists), dont 2 fois contre Bordeaux. Ses 3 assists dans l’élite ont toutes été à destination de Kylian Mbappé.

● Presnel Kimpembe a réussi 9 dégagements défensifs aujourd’hui, soit 6 de plus que tout autre joueur du match. C’est le plus haut total pour un joueur de Paris lors d’un match de Ligue 1 depuis Marquinhos, le 7 novembre 2020 contre Rennes (9 également).

● L’attaquant de Paris Lionel Messi n’a marqué que 2 buts en 60 tirs (18 cadrés) en Ligue 1 cette saison. Il a heurté les montants à 8 reprises en L1 2021/22, plus que tout autre joueur du Top 5 européen.