Avec notre partenaire Opta Jean, voici les principales stats à connaître avant PSG-Monaco :

● Paris a perdu ses 2 matches face à Monaco en Ligue 1 la saison passée, n’ayant plus enchaîné 3 revers dans l’élite face à aux Monégasques depuis janvier 1999-novembre 2000 (4).

● Paris n’a remporté que 4 de ses 19 matches à domicile face à Monaco en Ligue au 21esiècle (9 nuls, 6 défaites), soit son plus faible pourcentage de victoires sur la période à domicile face à un pensionnaire de l’élite affronté plus d’une fois (21%).

● Paris reste sur 2 matches nuls de suite en Ligue 1 (contre Nice et Lens), c’est la 1re fois que les Parisiens enchaînent2 matches de suite sans gagner dans l’élite depuis novembre2020 (défaite v Monaco puis nul v Bordeaux). Le PSG n’a plus connu plus longue disette depuis avril 2019 (3).

● Monaco a gagné ses 2 derniers matches de Ligue 1, à chaque fois en marquant minimum 3 buts (3-1 v Angers, 4-0 v Metz). Monaco avait déjà marqué minimum 3 buts lors de sa précédente série de victoires en septembre-octobre dernier (3-1 v St Etienne et Clermont, 3-0 v Bordeaux).

● Paris a remporté 10 de ses 11 derniers matches à domicile en Ligue 1, mais reste sur un match nul lors du dernier contre Nice (0-0).

● Monaco a gagné un seul de ses 4 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), c’était le dernier en date contre Angers le 1erdécembre (3-1).

● Monaco a tiré à la suite d’une récupération haute (dans les 40 mètres adverses) à seulement 7 occasions cette saison, moins que toute autre équipe. À titre de comparaison, Paris est 5e de ce classement avec 25 tirs à la suite d’une récupération haute (Lyon en tête, 32).

● Paris effectue en moyenne 4.7 passes avant un but en Ligue 1 cette saison, c’est 1 de plus en moyenne que toute autre équipe.

● Les joueurs de Paris Lionel Messi (58.6%) et Achraf Hakimi (55.8%) sont les 2 seuls joueurs de Ligue 1 2021/22 à afficher plus de 50% de réussite dans leurs passes en direction de la surface adverse parmi ceux à minimum 50 passes de ce type tentées.

● Wissam Ben Yedder a inscrit 9 buts en tant que remplaçant en 2021, un record pour un joueur sur une année civile en Ligue 1. Seuls Souleymane Camara (26) et Pierre-Alain Frau (15) ont marqué plus en tant que remplaçant que Wissam Ben Yedder (14) dans l’histoire de notre championnat.