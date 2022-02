STATS : Milik face à Angers, c'est l'amour fou !

Voici les stats à retenir après la victoire de l'OM face à Angers (5-2), vendredi soir :



● Marseille a remporté 2 de ses 3 dernières confrontations avec Angers en Ligue 1 (1 nul), soit autant que lors de ses 9 précédentes avec cet adversaire dans l’élite (6 nuls, 1 défaite).

● Marseille n’avait plus marqué au moins 5 buts lors d’un match de Ligue 1 depuis le 18 mai 2019 à Toulouse (5-2). Il s’agit de la 1re fois à domicile dans l’élite depuis le 21 avril 2018 contre Lille (5-1).

● Angers n’a gagné qu’un seul de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (7 nuls, 3 défaites), à Reims le 5 décembre dernier.

● Marseille s'est imposé après avoir été mené par 2 buts d'écart pour la 2e fois en Ligue 1 cette saison après la victoire contre Montpellier le 8 août dernier (3-2). C'est la 1re fois que l'OM réussit cette performance plus d'une fois lors d'une même saison dans l'élite depuis qu’Opta collecte cette donnée (1950/51).

Guendouzi, l'homme en forme de l'OM

● Ce n’est que la 2e fois depuis sa remontée en Ligue 1 en 2015/16 qu’Angers s’incline après avoir mené par 2 buts d’écart lors d’un match de Ligue 1, après une défaite contre Nîmes le 11 août 2018 (3-4 à domicile).

● Nabil Bentaleb (Angers) n'avait plus marqué dans les 5 grands championnats européens depuis le 1er décembre 2018 avec Schalke 04 contre Hoffenheim en Bundesliga.

● Mattéo Guendouzi s'est montré décisif lors de 3 rencontres consécutives en championnat pour la 1re fois dans le Top 5 européen. Il est déjà impliqué dans 8 buts en Ligue 1 2021/22 (3 buts, 5 assists), aucun autre milieu n’a fait mieux lors de sa 1re saison dans l’élite avec Marseille depuis Maxime Lopez en 2016/17 (10).

Milik contre le SCO, c'est explosif !

● Gerson est le 1er joueur de Marseille à marquer un but et à commettre une erreur menant à un but adverse lors d'un même match de Ligue 1 depuis Valentin Rongier contre... Angers le 23 décembre 2020.

L'article continue ci-dessous

● Arkadiusz Milik (Marseille) a mis fin à une disette de 10 matches (et 21 tirs) sans marquer en Ligue 1 en inscrivant son 2e triplé dans l’élite après celui contre… Angers le 16 mai 2021. Le Polonais a marqué 6 de ses 13 buts dans l'élite contre Angers, le seul adversaire contre lequel il a marqué plus d'un but en L1. Il est le 3e joueur à inscrire au moins 2 triplés avec l’OM en L1 au 21e siècle après Florian Thauvin (3) et André Ayew (2).

● Cengiz Ünder est le 1er remplaçant à être buteur et passeur avec Marseille lors d’un match de Ligue 1 depuis Clinton N’Jie à Toulouse le 18 mai 2019. Il a déjà marqué 7 buts en L1 2021/22, égalant son plus haut total lors d’une saison dans un des 5 grands championnats européens (7 avec la Roma en 2017/18).