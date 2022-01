STATS : Lyon, vraie bête noire du PSG sous l'ère QSI

Voici les stats à connaître avant la rencontre entre Saint-Etienne et le PSG :



● Aucune équipe n’a plus souvent battu Paris sous l’ère QSI en Ligue 1 que Lyon qui l’a emporté à 5 reprises en 21 confrontations depuis 2011/12 (3 nuls, 13 défaites).



● Lyon a perdu ses 2 dernières réceptions de Paris en Ligue 1, c’est autant que lors des 14 précédentes (8 victoires, 4 nuls).



● Lyon affiche 24 points après 18 matches de Ligue 1 cette saison (en prenant en compte le point de pénalité), son plus faible total à ce stade de la compétition au 21e siècle en compagnie de 2013/14 (5e au final).



● Paris reste sur 3 matches nuls lors de ses 4 dernières rencontres de Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors des 36 premières sous Mauricio Pochettino (28 victoires, 5 défaites).

Le PSG voyage moins bien...

● Paris n’a remporté aucun de ses 2 derniers déplacements en Ligue 1 (2 nuls) et n’a pas connu plus longue série hors de ses bases dans l’élite depuis avril 2019 (3).



● Lyon a marqué lors de chacun de ses 18 derniers matches à domicile en Ligue 1 (37 buts marqués), plus longue série en cours.



● Paris est l’équipe ayant marqué le plus de buts dans le dernier quart d’heure de ses matches de Ligue 1 cette saison (13), tandis que Lyon est celle qui en a encaissé le plus dans cette période en L1 2021/22 (12).



● Bruno Guimarães (Lyon) est le milieu ayant tenté (677) et réussi (568) le plus de passes dans le camp adverse en Ligue 1 cette saison.

Mbappé adore marquer contre Lyon

● Kylian Mbappé a inscrit 8 buts contre Lyon en Ligue 1, aucune équipe actuelle de l’élite ne lui réussit davantage. L’attaquant de Paris est également le joueur qui a le plus souvent trouvé le chemin des filets contre l’OL en L1 au 21e siècle.



● Peter Bosz n’affiche que 33.3% de victoires en tant qu’entraîneur de Lyon en Ligue 1 (6/18), soit le plus faible ratio pour un coach de l’OL ayant dirigé au moins 10 matches dans l’élite depuis Guy Stéphan de juillet 1995 à octobre 1996 (26.9% -14/52).