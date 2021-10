STATS - L'Espagne, un adversaire qui réussit mal aux Bleus

La France affronte l'Espagne, dimanche soir, en finale de la Ligue des Nations. Un adversaire qui a souvent posé des problèmes aux Bleus...

Avec notre partenaire Opta Sports, focus sur les principaux chiffres à connaître :

● La France a perdu 6 de ses 9 matches contre l’Espagne au 21e siècle (2 victoires, 1 nul) après n’avoir perdu aucun des 8 précédents (6 victoires, 2 nuls). L’Espagne est d’ailleurs la seule équipe qui a battu la France plus de 2 fois au 21e siècle (6).

● L’Espagne a remporté chacun de ses 3 derniers matches (v Géorgie, Kosovo puis Italie), une 1ère depuis le retour sur le banc de Luis Enrique en 2020 après l’intérim de Robert Moreno. Les Espagnols ont remporté leurs 2 derniers matches de Ligue des Nations (6-0 v Allemagne, 2-1 v Italie) mais n’ont jamais fait la passe de 3 dans la compétition.

● La France est invaincue lors de ses 15 derniers matches (9 victoires, 6 nuls) et établirait si elle évite la défaite contre l’Espagne sa meilleure série du genre sous Didier Deschamps. Il faudrait alors remonter à septembre 2010 – juin 2012 pour retrouver une meilleure série (23). Les Bleus ont marqué lors de chacun de leurs 15 derniers matches (29 buts), leur meilleure série depuis septembre 1999 - octobre 2000 (18).

● L’équipe de France n’a perdu qu’un seul de ses 11 matches de Ligue des Nations (8 victoires, 2 nuls), c’était le 16 novembre 2018 aux Pays-Bas (0-2).

● La France est invaincue lors de ses 10 derniers matches sur terrain neutre (7 victoires, 3 nuls). Sa dernière défaite remonte au quart de finale du Mondial 2014 contre l’Allemagne (0-1) à Rio de Janeiro.

● La France n’a remporté aucun de ses 4 matches disputés à Milan (2 défaites et un nul v Italie, 1 défaite v Bulgarie) ne marquant aucun but lors des 2 plus récents, disputés à San Siro.

● La France a renversé un retard de 2 buts pour s’imposer lors de sa demi-finale face à la Belgique, une 1ère tcc depuis mai 2012 contre l’Islande (3-2) et une 1ère dans son histoire en match compétitif. En 2021, les Bleus ont évité la défaite après avoir concédé l’ouverture du score à 6 reprises (1 victoire, 5 nuls), au moins le double de toute autre année dans leur histoire.

● L’Espagne est l’équipe qui affiche le plus de tirs (126) et de tirs cadrés (46), le meilleur pourcentage de passes réussies (90.8%) et la meilleure possession (67.7%) en Ligue des Nations lors de cette édition.

● S’il joue, Antoine Griezmann deviendra le 9e joueur à atteindre les 100 sélections en équipe de France après Lilian Thuram, Hugo Lloris, Thierry Henry, Marcel Desailly, Olivier Giroud, Zinédine Zidane, Patrick Vieira et Didier Deschamps. 11 des 20 buts de l’équipe de France depuis le mois de juin ont été inscrits soit par le joueur de l’Atlético de Madrid (6) soit par Karim Benzema (5).

● Hugo Lloris a disputé chacun des 15 derniers matches de l’équipe de France dans leur intégralité, égalant son record en la matière datant de mai 2012 – avril 2013. Le portier des Bleus a encaissé 10 buts lors de ses 7 derniers matches après avoir gardé sa cage inviolée lors des 5 précédents.