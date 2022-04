STATS : les chiffres à retenir après RCSA-PSG (3-3)

Voici les stats à retenir après la rencontre entre Strasbourg et le PSG (3-3) :



● Strasbourg est l’une des 2 équipes de Ligue 1 encore invaincues à domicile en 2022 (5 victoires, 3 nuls), avec… Paris. Sans revers depuis 8 rencontres (5 succès, 3 nuls), le club alsacien établit sa plus longue série d’invincibilité à la Meinau en L1 depuis octobre 2004-mars 2005 (10).

● Paris n’a remporté qu’un seul de ses 9 déplacements en Ligue 1 cette saison face à une équipe du Top 10 actuel (4 nuls, 4 défaites), c’était le 6 février dernier, à Lille (5-1).

● Strasbourg a marqué 13 buts en Ligue 1 face à Paris depuis sa remontée en 2017/18, seul Monaco fait mieux sur la période (15).

● Paris a atteint la barre des 100 buts toutes compétitions confondues (101 buts en 2021/22) pour la 10e saison consécutive, seul le Bayern Munich a fait aussi bien dans le Top 5 européen depuis 2012/13.

Gameiro derrière Benzema et Henry

● Strasbourg est la 1re équipe de Ligue 1 cette saison à disposer de 3 joueurs à au moins 10 buts marqués (Ludovic Ajorque, Habib Diallo et Kévin Gameiro). Il fallait remonter à 1978/79, saison de son unique titre de champion, pour voir 3 joueurs du club alsacien inscrire 10+ buts sur un même exercice dans l’élite (Roland Wagner, Francis Piasecki à 14 et Albert Gemmrich à 17).

● L’attaquant de Strasbourg Kévin Gameiro a marqué son 160e but dans le Top 5 européen (avec Strasbourg, Lorient, Paris, Séville, l’Atlético de Madrid et Valence), devenant le 3e meilleur buteur français au 21e siècle en championnat, derrière Karim Benzema (260) et Thierry Henry (180).

● Les attaquants de Paris Neymar et Kylian Mbappé ont échangé 28 passes décisives cumulées l’un à l’autre en Ligue 1. Depuis qu’ils évoluent ensemble (2017/18), c’est au moins 11 de plus que tout autre duo dans l’élite sur la période (le duo Di Maria-Mbappé à 17).

Neymar, le retour

● Kylian Mbappé a marqué ses 130e et 131e buts en Ligue 1, soit le 2e meilleur buteur dans l’élite au 21e siècle, derrière Edinson Cavani (138). Il a marqué 26 buts à la suite d’une contre-attaque avec Paris en Ligue 1, soit plus du double de tout autre joueur du Top 5 européen depuis qu’il a disputé son 1er match avec le club de la capitale en septembre 2017 (Mohamed Salah à 12).

● L’attaquant de Paris Kylian Mbappé est impliqué dans 54 buts en 2021/22 toutes compétitions confondues (35 buts, 19 assists) et égale ainsi sa meilleure saison statistique dans sa carrière en club (établie également en 2018/19).

● Neymar a été impliqué dans 9 buts lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (6 buts, 3 assists), c’est plus que lors de ses 15 premiers cette saison (5 buts, 3 assists). Il disputait son 20e match dans l’élite en 2021/22, son plus haut total sur un même exercice de Ligue 1 avec Paris (avec sa première saison en 2017/18).