STATS : les chiffres à retenir après Chelsea-Lille (2-0)

Voici les stats à retenir après la victoire de Chelsea contre Lille (2-0), mardi soir :



● Chelsea n’a perdu qu’un seul de ses 11 matches à domicile contre des clubs français en Ligue des Champions (7 victoires, 3 nuls) : 1-2 v Paris en 8e de finale retour de la saison 2015/16.



● Lille a perdu 14 de ses 23 matches à l’extérieur en Ligue des Champions, pour seulement 5 victoires et 4 nuls.

● Chelsea a préservé sa cage inviolée lors de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue des Champions, sa meilleure série sur ses terres dans la compétition.

● Lille est resté muet lors de ses 3 matches à élimination directe de Ligue des Champions : battu 1-0 à l’aller comme au retour par Manchester United en 8es de finale de l’édition 2006/07 et défait 2-0 par Chelsea ce soir.

Les Blues, rois des corners

● Lille a encaissé un but après 7 minutes et 16 secondes de jeu contre Chelsea, soit le but le plus rapide encaissé par les Dogues en Ligue des Champions depuis le 27 novembre 2019 contre l’Ajax en phase de groupes (Hakim Ziyech après 1 minute et 34 secondes).

● Chelsea a marqué 4 buts sur corner en Ligue des Champions cette saison, plus que toute autre équipe.

● Kai Havertz (Chelsea) a trouvé le chemin des filets lors de ses 2 derniers matches à élimination directe en Ligue des Champions (1 but en finale de la précédente édition contre Manchester City et 1 but contre Lille ce soir), après être resté muet lors de ses 7 premiers dans la compétition.

Ziyech, l'homme en forme

● Christian Pulisic (Chelsea) a marqué 2 buts lors de ses 3 dernières titularisations en Ligue des Champions, c’est autant que lors de ses 21 premières dans la compétition.

● Hakim Ziyech (Chelsea) est impliqué dans 4 buts en 3 matches de Ligue des Champions contre Lille (1 but, 3 passes décisives), c’est plus que contre toute autre équipe dans la compétition.

● Passeur décisif ce soir, le milieu de Chelsea N’Golo Kanté a été impliqué sur un but en Ligue des Champions pour la 2e fois seulement en 26 rencontres après son assist donnée le 2 décembre 2020 contre le FC Séville en phase de groupes.