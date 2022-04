STATS : les chiffres à connaître avant Villarreal-Bayern

Voici les stats à connaître avant le choc entre Villarreal et le Bayern Munich :



● Ce sera la 2e fois que Villarreal et le Bayern Munich se rencontrent lors d’une campagne de Ligue des Champions, après la phase de groupes de l’édition 2011/12. Le club allemand s’était alors imposé à domicile (3-1) et à l’extérieur (2-0).



● Le Bayern Munich est invaincu lors de ses 4 derniers déplacements sur la pelouse d’un club espagnol en Ligue des Champions (2 victoires, 2 nuls), après avoir perdu chacun de ses 5 précédents. Les Munichois s’étaient imposés 3-0 à Barcelone en phase de groupes cette saison lors du dernier en date.



● Ce sera le 1er quart de finale de Ligue des Champions de Villarreal depuis avril 2009, où le club espagnol avait été éliminé par Arsenal. Le Sous-marin jaune n’a remporté qu’un seul de ses 6 matches disputés à ce stade de la compétition ou après (2 nuls, 3 défaites), c’était face à l’Inter Milan en avril 2006 (1-0).



● Le Bayern Munich est invaincu lors de ses 5 derniers déplacements de Ligue des Champions lors d’un match aller de la phase à élimination directe (3 victoires, 2 nuls). Sa dernière défaite dans ce cas de figure remonte à 2015/16, en demi-finale face à l’Atlético de Madrid. Les Munichois avaient été éliminés en raison de la règle du but à l’extérieur

La machine Lewandowski

● La Bayern Munich a inscrit 101 buts en Ligue des Champions depuis son dernier match sans but (0-0 v Liverpool en février 2019). Sur l’ensemble de ses 30 derniers matches dans la compétition, le club munichois a inscrit 3.4 buts en moyenne, remportant 26 d’entre eux (2 nuls, 2 défaites).



● Arnaut Danjuma a marqué 5 buts avec Villarreal cette saison en Ligue des Champions, plus haut total pour un joueur du club lors d’une même campagne dans la compétition. Le Néerlandais est même devenu le meilleur buteur du club en LdC en marquant face à la Juventus lors de son dernier match, dépassant Joseba Llorente (4).



● Robert Lewandowski a marqué 12 buts en 8 matches de Ligue des Champions avec le Bayern Munich cette saison. Seuls 3 joueurs ont marqué plus de buts lors d’une même édition : Lionel Messi en 2011/12, Cristiano Ronaldo en 2013/14, 2015/16 et 2017/18, et… Robert Lewandowski lui-même en 2019/20 (15).

Leroy Sané, le facteur X du Bayern

● Gerard Moreno a marqué 2 buts et donné 3 passes décisives en seulement 276 minutes en Ligue des Champions cette saison, étant impliqué dans plus de buts que n’importe quel autre joueur espagnol dans la compétition en 2021/22.



● Leroy Sané (Bayern Munich) est impliqué sur 12 buts en 8 matches de Ligue des Champions cette saison (6 buts, 6 assists). Depuis qu’Opta collecte cette donnée (2003/04), il est seulement le 2e joueur à compter au moins 5 buts et 5 assists lors d’une même édition, après Roberto Firmino en 2017/18 (10 buts, 7 assists).



● L’entraîneur de Villarreal Unai Emery dirigera le 50e match de Ligue des Champions de sa carrière (21 victoires, 10 nuls, 18 défaites). C’est la 1re fois qu’il atteint les quarts de finale de la compétition, lui qui tentera de glaner 2 succès de rang en phase à élimination directe de LdC pour la 1re fois également.