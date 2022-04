STATS : les chiffres à connaître avant Real Madrid-Chelsea

Voici les stats à connaître avant le quart de finale retour entre le Real et Chelsea :



● Le Real Madrid s’est imposé pour la 1re fois face à Chelsea en compétition européenne lors du match aller, après 2 nuls et 3 défaites lors des 5 matches précédents. Le Bayern Munich est la dernière équipe à avoir remporté les 2 matches d’une confrontation aller-retour face à Chelsea en Ligue des Champions (en huitièmes de finale 2019/20).



● Chelsea va jouer pour la 1re fois au Santiago Bernabeu lors d’une compétition européenne, après avoir affronté le Real Madrid au Stade Alfredo Di Stéfano la saison passée. Aucune équipe anglaise n’a gagné avec plus d’un but d’écart au Santiago Bernabeu en Ligue des Champions, et le Real n’y a été battu que 3 fois sur 12 par des équipes anglaises (6 victoires, 3 nuls).



● Le Real Madrid s’est qualifié lors de 9 des 10 dernières fois où il a remporté le match aller à l’extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Sa seule élimination remonte à la saison 2018/19 face à l’Ajax (2-1 à l’extérieur, 1-4 à domicile).



● Mené de 2 buts après le match aller, Chelsea va devoir égaler sa plus grande marge de victoire à l’extérieur en phase à élimination directe de Ligue des Champions pour aller en prolongations. Les Blues n'ont marqué plus de 2 buts à l'extérieur en phase à élimination directe qu'une seule fois auparavant, en battant Liverpool 3-1 en 2008-09.

Ancelotti, habitué au dernier carré

● Lors des 16 matchs de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea dans la compétition, 40 % des buts encaissés en Ligue des Champions (4/10) ont été marqués par l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema. Après le match aller, c’est déjà la double confrontation en phase à élimination directe de Ligue des Champions où Chelsea a concédé le plus de buts sous Tuchel (3).



● Le manager du Real Madrid, Carlo Ancelotti, pourrait se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 8e fois de sa carrière ; il égalerait alors le record pour un entraîneur dans l'histoire de la compétition avec Pep Guardiola et José Mourinho (8 aussi).



● Karim Benzema a inscrit 11 buts pour le Real Madrid en Ligue des champions cette saison, déjà le plus grand nombre de buts inscrits par un joueur français en une seule campagne dans l'histoire de la C1. Benzema a autant marqué cette saison en Ligue des Champions que lors des 2 précédentes éditions réunies (6 buts en 2020-21, 5 en 2019-20).

L'article continue ci-dessous

Benzema/Vinicius, connexion record



● Aucun joueur de Chelsea n'a été impliqué dans plus de buts en Ligue des Champions sous Thomas Tuchel que Christian Pulisic (6 - 3 buts, 3 assists), alors que l'Américain a également marqué l'unique but des Blues à l'extérieur contre le Real Madrid en demi-finale de la saison dernière.



● Karim Benzema (1) et Vinícius Júnior (4) se sont mutuellement fait marquer à 5 reprises en Ligue des Champions cette saison ; le plus haut total pour un duo de coéquipiers. Les 4 passes décisives de Vinícius Júnior pour Benzema sont également le plus haut total pour un joueur vers un autre en 2021/22.



● Le gardien de Chelsea Édouard Mendy a encaissé 3 buts lors du match aller contre le Real Madrid, soit autant que lors de ses 10 précédentes apparitions en Ligue des champions combinées. Son erreur menant au 3e but du Real Madrid est également la première qu'il a commise en 20 apparitions dans la compétition.