STATS : les chiffres à connaître avant Real-City

Voici les stats à connaître avant la rencontre entre le Real et Manchester City :



● Aucune rencontre en demi-finale de la Ligue des Champions n’a été plus prolifique que le match aller entre Manchester City et le Real Madrid (7 buts – 4-3). Seules 2 doubles confrontations à ce stade de la compétition ont accumulé au moins 10 buts : Juventus-Monaco en 1997/98 (10 – 6-4) et Liverpool-Roma en 2017/18 (13 – 7-6).



● Manchester City a remporté ses 3 derniers matches contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Seules 2 équipes ont réussi à s’imposer lors de 4 rencontres consécutives face aux Merengue en compétition européenne : l’Ajax Amsterdam entre 1973 et 1995 puis le Bayern Munich entre 2000 et 2002.



● Manchester City s’est qualifié à 9 reprises pour le tour suivant après avoir remporté le match aller d’une double confrontation en phase à élimination directe de Ligue des Champions. Seule exception : contre Monaco en 8e de finale en 2016/17 (5-3 à l’aller, 1-3 au retour).



● Le Real Madrid a été éliminé lors de chacune des 5 dernières demi-finales où il a perdu le match aller en Ligue des Champions. Néanmoins, il s’est qualifié à 2 reprises pour le tour suivant lors des 3 dernières fois où il a perdu le match aller d’une double confrontation en phase à élimination directe : contre Wolfsburg en quart de finale en 2015/16 et Paris en 8e de finale cette saison.

La passe de deux pour City ?

● Manchester City pourrait devenir le 4e club anglais à se qualifier pour 2 finales consécutives de C1 après Liverpool (3 fois), Manchester United (2008 et 2009) et Nottingham Forest (1979 et 1980).



● Le Real Madrid a perdu ses 2 derniers matches de Ligue des Champions et n’a connu pire série qu’à une seule occasion dans la compétition : c’était en février-octobre 2020 avec (déjà) 2 revers contre Manchester City. En revanche, Carlo Ancelotti n’a jamais perdu 3 matches de rang dans la compétition malgré 177 rencontres au compteur.



● Vinícius Júnior a délivré 28 dernières passes avant un tir dans le jeu en Ligue des Champions 2021/22, meilleur total sur une même édition depuis Dusan Tadic en 2018/19 (36) et record pour un joueur du Real Madrid depuis Mesut Özil en 2010/11 (32). Il a réussi 6 assists dans le jeu en 2021/22, seul James Milner (7 en 2017/18) a fait mieux sur un même exercice depuis qu’Opta analyse la compétition (2003/04).

Guardiola adore le Real Madrid

● Kevin De Bruyne compte 18 assists en Ligue des champions pour Manchester City, seuls Neymar (25) et Kylian Mbappé (20) font mieux depuis ses débuts avec le club en 2015. A l’aller, De Bruyne a été buteur et passeur pour la 2e fois en LdC après y être parvenu contre le Real Madrid à Bernabeu en février 2020.



● Pep Guardiola a remporté 4 matches de Ligue des champions contre le Real Madrid, seul Ottmar Hitzfeld en a gagné davantage (7). 2 de ses victoires sur Madrid ont eu lieu au Bernabeu (2011 avec Barcelone, 2020 avec Manchester City), il pourrait devenir le premier manager à s’y imposer à 3 reprises.



● Karim Benzema (Real Madrid) a marqué 9 buts en phase à élimination directe de Ligue des Champions cette saison, seul Cristiano Ronaldo en 2016/17 (10) fait mieux sur une même édition. Il pourrait devenir le 4e joueur à marquer à l’aller et au retour des quarts et demi-finales d’une même édition après Fernando Morientes (2003/04, Monaco), Neymar (2014/15, Barcelone) et Edin Dzeko (2017/18, Rome).