STATS : les chiffres à connaître avant PSG-Troyes

Voici les stats à connaître avant la rencontre opposant le PSG à Troyes :



● Paris a remporté 68% de ses matches contre Troyes en Ligue 1 (13/19), son 2eratio le plus élevé face à des équipes affrontées au moins 15 fois après Caen (69%). Le PSG a d’ailleurs gagné chacun de ses 8 derniers matches contre Troyes en L1.



● Paris a gagné 27 de ses 29 derniers matches à domicile face à un club promu en Ligue 1 (2 nuls), son dernier revers datant du 15 mai 2010 contre Montpellier (1-3).



● Contraint au nul lors de ses 2 dernières sorties contre Lens (1-1) puis Strasbourg (3-3), Paris peut enchainer un 3ematch de Ligue 1 sans gagner pour la 1refois depuis avril 2019 (3).



● Troyes n’a gagné qu’un seul de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), c’était le dernier en date contre Lille (3-0).

Paris très solide au Parc des Princes

● Paris a remporté 18 de ses 20 dernières réceptions en Ligue 1 (2 nuls). Accroché par Lens lors du dernier match au Parc des Princes, le PSG n’a plus enchaîné 2 rencontres sans succès à domicile en L1 depuis février-avril2021 (3 défaites de rang).



● Troyes n’a remporté aucun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul, 2 défaites) et pourrait signer sa pire série à l’extérieur cette saison.



● Paris a marqué plus du double de buts de toute autre équipe à la suite d’une attaque construite (séquence de jeu de 10+ passes) en Ligue 1 cette saison (15, Lyon 2eavec 7)alors qu’aucune équipe n’en a marqué moins de la sorte que Troyes (1).

Irles fait déjà mieux que Batlles

● 45% des buts marqués par des joueurs sud-américains en Ligue 1 cette saison hors CSC ont été marqués par des joueurs de Paris (27/60): Neymar (11), Messi (4), Icardi (4), Marquinhos (4), Di Maria (3)et Paredes (1).



● Marco Verratti (Paris) adresse en moyenne 20 passes par 90 minutes à Lionel Messi en Ligue 1 cette saison, aucun joueur ne fait plus à destination d’un partenaire parmi ceux ayant joué 1000+ minutes ensemble dans l’élite cette saison.



● Troyes a gagné plus de points en 16 matches de Ligue 1 cette saison sous les ordres de Bruno Irles (19) qu’en 19 matches sous Laurent Batlles (17). L’Estac est sur une moyenne de 1.19 point par match avec l’ancien coach de Quevilly Rouen, il n’y a qu’Alain Perrin (1.33) qui a fait mieux dans l’élite avec le club aubois