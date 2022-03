STATS : les chiffres à connaître avant Lille-Chelsea

Voici les stats à connaître avant le match retour entre Lille et Chelsea, ce mardi :



● Lille a perdu chacun de ses 3 matches de Ligue des Champions contre Chelsea - 2 matches de phase de groupe en 2019/20 et le match aller cette saison (0-2 à Stamford Bridge). Le LOSC n'a pas perdu plus souvent dans la compétition contre une autre équipe, s'inclinant également à 3 reprises contre Manchester United et Valence.



● Après n'avoir remporté qu'un seul de ses 8 premiers déplacements de Ligue des Champions contre des équipes françaises (2 nuls, 5 défaites), Chelsea a gagné chacun des 2 derniers – 2-1 contre Lille en 2019/20 et 2-1 contre Rennes en 2020/21 – bien que ces 2 victoires aient eu lieu en phase de groupes.



● Lorsqu'il a remporté l’aller d'un match à élimination directe de la Ligue des Champions, Chelsea s'est qualifié lors de 9 des 11 confrontations, bien que ses 2 échecs soient survenus lors d’un déplacement au retour - contre Barcelone en 1999/00 (quart de finale) et Liverpool en 2006/07 (demi-finale).



● Lille a été éliminé de chacune de ses 3 dernières confrontations européennes à élimination directe en perdant le match aller : en 8e de finale de la coupe UEFA en 2004/05, en 8e de finale de la Ligue des Champions en 2006/07, et la saison dernière, en 16e de finale de la Ligue Europa. La dernière équipe de la compétition à se qualifier contre le tenant du titre après avoir échoué à marquer lors du match aller est Arsenal (contre l'AC Milan) en 2007/08, même si le match aller s’est terminé sur un nul 0-0.

Des Dogues solides à domicile

● Chacune des 11 dernières victoires de Chelsea en Ligue des Champions a débouché sur une clean sheet, dont 10 sous la direction de Thomas Tuchel en seulement 14 matches (2 nuls, 2 défaites). Tuchel à Chelsea a égalé un record dans la compétition disputant le moins de matches dans un club pour atteindre sa 10e clean sheet, après Fabio Capello (AC Milan), José Mourinho (Real Madrid) et Louis Van Gaal (Ajax).



● Lille est invaincu lors de ses 3 dernières réceptions en Ligue des Champions (2 nuls suivis d'une victoire), et n'a jamais enchaîné 4 matches à domicile sans défaite sur une même saison dans la compétition. Les Dogues n'ont par ailleurs jamais gagné 2 fois de suite sur leurs terres en LdC (22 matches).



● Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel à la tête du club, Chelsea n'a subi plus de tirs que ce qu'ils ont tenté eux- mêmes que dans 3 de leurs 14 matches de Ligue des Champions, bien que 2 de ces cas soient survenus lors de leurs 2 derniers matches, faisant face à 15 tirs à l’aller contre Lille (9 tentés). Cependant, les Blues ont enregistré 10 clean sheets durant cette période, soit au moins 4 de plus que toute autre équipe.

Azpilicueta, dans la légende ?

L'article continue ci-dessous

● Thomas Tuchel, le manager de Chelsea, s'apprête à diriger son 50e match de Ligue des Champions. Il a remporté 31 de ses 49 matches jusqu'à présent et pourrait établir un nouveau record en cas de nouveau succès face à Lille du plus grand nombre de succès pour un entraîneur après 50 rencontres dans la compétition (actuellement 31 pour Zinedine Zidane).



● Hakim Ziyech est impliqué dans 17 buts lors de ses 22 dernières titularisations en Ligue des Champions (8 buts, 9 passes décisives), le Marocain étant impliqué dans 5 buts en 8 titularisations avec Chelsea dans la compétition (3 buts, 2 passes décisives).



● S'il est titularisé, César Azpilicueta disputera son 74e match européen avec Chelsea, 3e plus haut total pour un joueur de champ des Blues, avec Didier Drogba, et derrière Frank Lampard (115) et John Terry (121).