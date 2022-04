STATS : les chiffres à connaître avant Clermont-PSG

Voici les stats à connaître avant la rencontre opposant Clermont au PSG :



● Ce sera le 3e match toutes compétitions confondues entre Clermont et Paris. Le CF63 avait éliminé le PSG en 8e de finale de Coupe de France en 1997 (4-4, 4-3 après les t.a.b), tandis que les Parisiens s’étaient imposés plus tôt cette saison en Ligue 1 (4-0).



● Le dernier promu à avoir battu un club leader de Ligue 1 avant la journée est Lorient, face à… Paris, le 31 janvier 2021 (3-2 à domicile). Le dernier promu à avoir gardé sa cage inviolée contre le leader dans l’élite est Metz, à Nice, le 15 janvier 2017 (0-0).



● Clermont a perdu ses 4 derniers matches en Ligue 1, autant que lors des 11 précédents (4 victoires, 3 nuls). Les Auvergnats pourraient enchaîner 5 revers dans l’élite pour la 2nde fois après octobre-novembre dernier (5 également).



● Paris est la seule formation toujours invaincue contre des équipes classées actuellement dans la 2nde moitié de tableau en Ligue 1 cette saison (15 matches – 14 victoires, 1 nul). La seule fois où le club de la capitale n’a pas gagné ce genre de matches en 2021/22, c’était le 22 décembre dernier (1-1 à Lorient).

Paris doit retrouver le goût du voyage

● Paris reste sur 4 défaites à l’extérieur toutes compétitions confondues (v Nantes, Nice, le Real Madrid et Monaco), sa plus mauvaise série sous l’ère QSI. Les Parisiens n’ont plus connu 5 revers de rang en déplacement tcc depuis décembre 2009-janvier 2010 (5).



● Clermont a marqué par l’intermédiaire de 7 joueurs africains différents en Ligue 1 cette saison (Abdul Samed, Allevinah, Bayo, Dossou, Hountondji, Khaoui, N’Simba), seul Metz (9) en compte plus.



● Paris (117) est la seule équipe à afficher plus de 100 actions construites en Ligue 1 cette saison (séquences dans le jeu avec 10+ passes se terminant par un tir ou un ballon dans la surface adverse). Le PSG a marqué 9 buts de la sorte en L1 2021/22, au moins 3 de plus que toute autre équipe.

Clermont, attention aux cartons !

● Seul Wissam Ben Yedder (48.9%) est plus impliqué dans les buts de son équipe en Ligue 1 cette saison que Kylian Mbappé pour Paris (46.9% - 30/64) et Mohamed Bayo côté Clermont (43.3% - 13/30). Avec ses 30 implications, le Parisien a fait gagner 25 points au PSG, au moins 10 de plus que tout autre joueur.



● Contre Lorient, l’attaquant de Paris Kylian Mbappé est devenu le 1er joueur à inscrire 2 buts et délivrer 3 passes décisives lors d’un même match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). C’est la 2e fois de sa carrière qu’il a été impliqué sur 5 buts lors d’une même rencontre, après le 13 novembre dernier contre le Kazakhstan en éliminatoire pour la Coupe du Monde (4 buts, 1 assist).



● Clermont est l’équipe qui a reçu le plus de cartons rouges directs en Ligue 1 cette saison (5). Le plus récent a été récolté par Salis Abdul Samed le week-end dernier contre Nantes. Il est devenu lors de ce match le 1er joueur à être expulsé lors de 2 rencontres consécutives en Ligue 1 depuis Neymar en septembre 2020.