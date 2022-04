STATS : les chiffres à connaître avant City-Atlético

Voici les stats à connaître avant le choc entre Manchester City et l'Altético de Madrid :



● Ce sera la 1re rencontre en compétition européenne entre Manchester City et l’Atlético de Madrid, mais ce sera la 4e fois que Pep Guardiola (2 succès) et Diego Simeone (1 victoire) s’affrontent.



● Vainqueur sur le terrain de Manchester United en mars (1-0), l’Atlético de Madrid a l’opportunité de remporter 2 déplacements consécutifs chez des clubs anglais en compétition européenne pour la toute 1re fois.



● Manchester City a gagné 3 de ses 4 matches de Ligue des Champions face à des clubs espagnols sous Pep Guardiola (1 défaite). Son seul précédent en phase à élimination directe de LdC face à un club espagnol sous Guardiola date de l’exercice 2019/20 lorsque City avait éliminé le Real Madrid en 8es de finale (4-2 sur l’ensemble des deux matches).



● L’Atlético de Madrid va devenir la 1re équipe à affronter Manchester United et Manchester City en phase à élimination directe d’une compétition européenne depuis la Juventus en Coupe de l’UEFA 1976/77. Les Turinois avaient soulevé le trophée cette saison-là.

Soir de 50e pour Kevin De Bruyne

● Manchester City n’a perdu qu’un seul de ses 9 derniers matches à élimination directe de Ligue des Champions (7 victoires, 1 nul), contre Chelsea en finale en 2021. Depuis la 1re saison de Pep Guardiola sur le banc de City en 2016/17, les Mancuniens affichent 64% de succès en phase à élimination directe de LdC (14/22), soit le meilleur ratio de la compétition.



● L’Atlético de Madrid de Diego Simeone avait éliminé le Bayern Munich de Pep Guardiola en demi-finale de Ligue des Champions 2015/16 (2-2 en cumulé, qualification grâce à la règle du but à l’extérieur). Sur les 2 rencontres, l’Atlético avait affiché 27% de possession et avait marqué ses 2 buts sur 18 tirs tentés, contre 2 buts pour le Bayern sur 53 frappes déclenchées.



● Contre l’Atlético de Madrid, Kevin de Bruyne pourrait disputer son 50e match de Ligue des Champions avec Manchester City. Depuis sa 1re saison au club en 2015/16, il a délivré plus de passes décisives (17) que tout autre joueur pour un club anglais dans la compétition.

Oblak, le roi des clean sheets

● Antoine Griezmann est le meilleur buteur de l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions (25 buts en 55 matches). Le français est impliqué sur 6 buts lors de ses 6 dernières rencontres de LdC (4 buts, 2 assists).



● Seul Vinícius Júnior (44) est impliqué sur plus de tirs que Riyad Mahrez (42 – 29 tirs, 13 dernières passes) en Ligue des Champions cette saison. L’Algérien est le joueur de Manchester City impliqué sur le plus de buts en LdC 2021/22 (7 – 6 buts, 1 passe décisive).



● Aucun gardien n’a rendu plus de clean sheets que Jan Oblak (30 en 67 matches avec l’Altético de Madrid) en Ligue des Champions depuis les débuts du Slovène en 2014/15. De son côté, Manchester City n’est resté muet qu’une seule fois lors de ses 28 réceptions en LdC sous Pep Guardiola (2.8 par match, tours préliminaires exclus).