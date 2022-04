STATS : les chiffres à connaître avant Benfica-Liverpool

Voici les stats à connaître avant le choc entre Benfica et Liverpool :



● Benfica et Liverpool se sont déjà affrontés à 10 reprises sur la scène européenne. Il n’y que le Bayern Munich (12) et Manchester United (11) que le club portugais a le plus croisé la route. De son côté, les Reds n’ont joué plus que souvent que face à Chelsea (11) en compétition européenne.



● Liverpool a perdu ses 3 derniers déplacements chez Benfica en compétition européenne, dont le plus récent en Ligue Europa 2009/10 (1-2, sous Rafa Benitez).



● Benfica n’a gagné qu’une seule de ses 6 dernières réceptions d’un club anglais en compétition européenne (3 nuls, 2 défaites), contre Newcastle en Ligue Europa en avril 2013. En Ligue des Champions, le club lisboète reste sur 4 réceptions sans succès face à des clubs anglais (1 nul, 3 défaites), soit depuis sa victoire contre Liverpool en février 2006.



● Liverpool est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Ligue des Champions contre des clubs portugais (6 victoires, 2 nuls), remportant les 4 plus récents. Ces 8 rencontres ont été jouées contre Porto.

Les Reds ont rendez-vous avec l'Histoire

● Benfica affiche 40% de possession en Ligue des Champions cette saison (4e plus faible ratio), soit le plus faible pourcentage des équipes encore en lice. Seul le Real Madrid (23) a eu recours à plus d’attaques directes en LdC 2021/22 que le club lisboète (20) parmi les clubs encore en course.



● Liverpool a l’occasion de remporter 5 matches consécutifs en déplacement en C1 pour la 2e fois de son histoire, après avoir réalisé cette performance de 1983 à 1984 sous Joe Fagan.



● Lors des 11 derniers matches entre un club portugais et anglais en phase à élimination directe de Ligue des Champions (depuis mars 2010), les formations portugaises n’ont inscrit que 3 buts (1 victoire, 2 nuls, 8 revers). Les équipes anglaises ont marqué 26 buts, se qualifiant à chaque fois.

Salah aime voyager

L'article continue ci-dessous

● Mohamed Salah (8 buts cette saison) pourrait devenir le 1er joueur de Liverpool à inscrit au moins 10 buts lors de plusieurs campagnes de Ligue des Champions. Ruud van Nistelrooy est le seul autre joueur à avoir inscrit au moins 10 buts lors d’au moins 2 saisons différentes de C1 pour un club anglais : avec Manchester United en 2001/02 et en 2002/03.



● 6 des 8 buts de Mohamed Salah avec Liverpool cette saison en Ligue des Champions sont survenus en déplacement. Aucun joueur de Liverpool n’a réussi à marquer plus de 6 fois à l’extérieur sur une même campagne en compétition européenne.



● Darwin Núñez est le meilleur buteur de Benfica en Ligue des Champions cette saison (4 réalisations). Il n’est plus qu’à une unité du record de buts sur une même saison de LdC pour un joueur de Benfica détenu par Nuno Gomes (5 en 1998/99).