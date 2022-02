STATS : le PSG voyage bien à Lille...

Voici les stats à avant le choc entre Paris et Lille, dimanche soir :



● Lille n’a perdu qu’un seul de ses 3 derniers matches de Ligue 1 contre Paris (1 victoire, 1 nul), mais c’était le plus récent lors de la 12e journée (1-2). Le LOSC compte 13 défaites contre le PSG dans l’élite sur les 10 dernières saisons (2 succès, 4 nuls), au moins 4 de plus que contre tout autre adversaire sur la période.



● Lille ne s’est imposé que lors d’une seule de ses 9 dernières réceptions de Paris en Ligue 1 (2 nuls, 6 défaites), échouant à marquer lors de 5 des 6 plus récentes.



● Lille a mis fin à Brest, lors de son dernier match (0-2), à une série de 9 matches sans défaite en Ligue 1 (4 victoires, 5 nuls). Mais le LOSC n’a plus perdu 2 rencontres d’affilée dans l’élite depuis septembre dernier (2).



● Paris est invaincu lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (8 victoires, 5 nuls), seul l’Inter Milan (14) fait mieux.

Les Dogues à l'aise à domicile

● Lille est invaincu lors de ses 9 dernières réceptions en Ligue 1 (5 victoires, 4 nuls), seul… Paris (14) fait mieux.



● Paris ne s’est incliné que lors d’un seul de ses 19 derniers déplacements en Ligue 1 (13 victoires, 5 nuls), c’était à Rennes le 3 octobre dernier (0-2). Le PSG reste néanmoins sur 3 nuls loin de ses terres et n’a connu qu’une seule fois une série de 4 matches à l’extérieur sans gagner sous QSI (depuis 2011/12), en mars-avril 2012.



● Lille a inscrit 5 buts sur coup franc indirect en Ligue 1 cette saison, dont ses 2 derniers contre Lorient le 19 janvier, au moins 2 de plus que toute autre équipe.

Attention à l'ouverture du score...

● Paris a remporté chacune des 11 rencontres lors desquelles il a ouvert le score en Ligue 1 cette saison. La dernière équipe à avoir plus marqué le premier but tout en affichant 100% de victoires sur un même exercice est Auxerre en 2005/06 (15/15).



L'article continue ci-dessous

● Le milieu de Lille Benjamin André est à la fois le joueur qui a réalisé le plus de tacles (75) et qui a commis le plus de fautes (29) sur tacle en Ligue 1 cette saison.



● Les gardiens de Paris Gianluigi Donnarumma (78.6%) et Keylor Navas (78.4%) sont les 2 portiers qui affichent le meilleur pourcentage d’arrêts en Ligue 1 cette saison, parmi ceux ayant disputés au moins 3 matches.



● L’attaquant de Paris Kylian Mbappé est le joueur le plus décisif en Ligue 1 cette saison (19 implications – 10 buts, 9 passes décisives). Il a délivré 6 assists dans l’élite contre Lille, au moins 2 de plus que contre toute autre équipe.