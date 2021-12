STATS : la Ligue 1 édition 2021/22, quel plaisir !

À la mi-saison, les stats sont sans appel : la Ligue 1 édition 2021/22 est un millésime :



● 2.82 buts par match ont été marqués en Ligue 1 cette saison (531 en 188 matches), faisant pour l’instant de 2021/22 la saison la plus prolifique depuis 1982/83 (2.87).



● Chacune des 19 premières journées de Ligue 1 2021/22 a vu un minimum de 21 buts marqués (total le plus faible : 21 buts lors de la J15). Il faut en fait remonter à la 23e journée de la saison 2019/20 pour voir une journée à moins de 21 buts (16).



● 18 des 19 premières journées de cette saison 2021/22 de Ligue 1 ont vu un minimum de 25 buts marqués, il n’y a qu’en 1946/47 et 1976/77 qu’on a vu mieux dans l’histoire de notre championnat, avec un minimum de 25 buts marqués lors de chacune des 19 premières journées.



● Il y a eu 34 buts de marqués lors de la 2e journée, c’est plus que lors de toute autre journée de Ligue 1 cette saison.



● Il n’y a eu que 8 matches nuls 0-0 en Ligue 1 cette saison, soit le total le plus faible après 19 journées depuis 1976/77 (8 également).



● Strasbourg-Bordeaux(5-2) du 1er décembre dernier est le match le plus prolifique de la saison jusqu’ici en Ligue 1 avec 7 buts marqués.



● Lille compte 28 points après 19 matches de Ligue 1 2021/22, seul Montpellier (26 en 2012/13) a affiché un plus faible total au même stade parmi les tenants du titre sur les 20 dernières saisons.



●Paris a récolté 46 points après ses 19 premiers matches en Ligue 1 2021/22, soit le 6e meilleur total à ce stade de la saison dans l’histoire en comptant 3 points pour une victoire derrière...Paris en 1985/86 (47), 2015/16 (51), 2017/18 (50) et 2018/19 (53)et Lyon en 2006/07 (50),qui ont tous terminé champion.