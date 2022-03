STATS : l'Inter condamné à l'exploit contre Liverpool

Voici les stats à connaître avant le 8e retour entre Liverpool et l'Inter Milan :



● Liverpool a remporté chacune de ses 3 rencontres de Ligue des Champions contre l’Inter Milan sans encaisser le moindre but (2-0 et 1-0 en 2007/08, 2-0 lors du match aller), à chaque fois en 8es de finale.



● L’Inter Milan va se déplacer à Liverpool pour la 3e fois de son histoire en compétition européenne, s’inclinant lors des 2 précédentes occasions, qui ont toutes deux eu lieu en phase à élimination directe de C1 (1-3 en demi-finale en 1965 et 0-2 en 8e de finale en 2008).



● Une seule équipe (sur 41 occasions) est parvenue à se qualifier pour le tour suivant en phase à élimination directe de Ligue des Champions malgré une défaite par au moins 2 buts d’écart à domicile lors du match aller : Manchester United contre Paris en 8es de finale 2018/19 (0-2 à domicile puis 3-1 à l’extérieur).



● L’Inter Milan a perdu 4 de ses 5 derniers matches de Ligue des Champions sur le terrain d’équipes anglaises (1 victoire), mais son unique succès est intervenu lors du dernier déplacement qui a eu lieu en phase à élimination directe : 1-0 à Chelsea en 8es de finale de l’édition 2009/10, avant de soulever le trophée au final.

Les Reds sont solides en défense



● Liverpool a remporté ses 7 matches de Ligue des Champions cette saison et pourrait devenir la 3e équipe de l’histoire de la C1 à s’imposer lors de chacune de ses 8 premières rencontres lors d’une seule et même édition (tours de qualifications exclus), après Barcelone en 2002/03 et le Bayern Munich en 2019/20.



● Depuis le début de la saison 2017/18, Liverpool est l’équipe qui a rendu le plus de clean sheets à domicile en Ligue des Champions (15 en 24 matches), soit 63%. C’est le plus haut pourcentage parmi les formations qui comptent plus de 10 rencontres à domicile dans la compétition sur cette période.



● Mohamed Salah a marqué 8 buts en 7 matches de Ligue des Champions avec Liverpool cette saison, ne faisant mieux qu’une seule fois lors d’une même édition (10 en 2017/18). L’Egyptien inscrit un but toutes les 69 minutes dans la compétition en 2021/22, son meilleur ratio lors d’une même campagne de C1.

Dzeko dans son jardin à Anfield...

● Edin Dzeko a trouvé la faille lors de 3 de ses 4 dernières titularisations sur la pelouse d’Anfield toutes compétitions confondues, dont lors des 2 plus récentes. Cependant, l’attaquant de l’Inter Milan n’a remporté aucune de ces 3 rencontres (2-2 en 2012 et 1-2 en 2015 avec Manchester City, 2-5 avec l’AS Rome en 2018).



● Sadio Mané pourrait honorer sa 50e apparition avec Liverpool en Ligue des Champions et ainsi devenir le 6e joueur des Reds à atteindre cette barre dans la compétition (après Carragher, Gerrard, Riise, Hyypiä et Salah), mais aussi le 1er joueur sénégalais à y parvenir.



● Les joueurs de l’Inter Milan Marcelo Brozovic et Nicolo Barella (58 chacun) sont les 2 milieux centraux qui ont effectué le plus de progressions balle au pied vers l’avant en Ligue des Champions cette saison (remonter le terrain sur au moins 5 mètres).