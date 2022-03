STATS : Galtier connaît la recette pour battre le PSG !

Voici les stats à connaître avant le choc entre Nice et le PSG, ce samedi soir :



● Nice n’a remporté qu’un seul de ses 17 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (3 nuls, 13 défaites), c’était à domicile le 30 avril 2017 (3-1).



● Nice a perdu 41% de ses matches à domicile contre Paris en Ligue 1 (15/37), son pire pourcentage contre une équipe actuelle de l’élite reçue plus d’une fois. Les Aiglons restent sur 7 revers lors de leurs 8 derniers matches à domicile contre le PSG (1 victoire).



● Nice n’a remporté qu’un seul de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 2 défaites), après avoir remporté les 5 précédents.



● Paris n’a perdu qu’un seul de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (11 victoires, 5 nuls), c’était contre Nantes le 19 février dernier (1-3).

Duel entre les deux meilleures défenses

● Nice a remporté 3 de ses 4 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 défaite), après être resté sans victoire lors des 4 précédents (1 nul, 3 défaites).



● Paris a marqué et encaissé un but lors de chacun de ses 7 derniers matches de Ligue 1 à l’extérieur (15 buts pour, 10 contre). Le PSG n’a plus connu plus longue série de matches en encaissant au moins un but en déplacement dans l’élite depuis février-mai 2012 (8).



● Nice (21) et Paris (23) sont les 2 équipes qui ont encaissé le moins de buts en Ligue 1 cette saison.

Contre Paris, Galtier sait faire

● Paris (6/11) et Nice (4/12) sont les 2 équipes qui ont gagné le plus de rencontres après avoir concédé l’ouverture du score en Ligue 1 cette saison.



● S’il joue, Idrissa Gueye disputera son 200e match de Ligue 1 (134 avec Lille, 65 avec Paris). Nice est la formation contre laquelle le milieu du PSG a joué le plus de minutes (833) sans être décisif en L1.



● Christophe Galtier a glané 14 points en 20 matches contre Paris en Ligue 1 depuis l’arrivée de QSI en 2011/12, plus que tout autre entraineur. L’actuel coach de Nice n’affiche néanmoins que 0.7 point par match face au PSG sur la période.