STATS : à Lyon, la mauvaise série du PSG se poursuit

Voici les stats à retenir après la rencontre entre l'OL et le PSG (1-1) :



● Lyon a fait match nul lors de chacun de ses 4 derniers matches de Ligue 1, sa plus longue série sur une même saison depuis mars-avril 1996 (5).



● Paris reste sur 4 matches nuls lors de ses 5 dernières rencontres de Ligue 1 (1 victoire). Le PSG a ainsi échoué à gagner à 4 reprises lors de ses 5 derniers matches, autant que lors de ses 24 précédents (2 nuls, 2 défaites).



● Paris n’a remporté aucun de ses 3 derniers déplacements en Ligue 1 (3 nuls), sa plus longue série depuis avril 2019 (3 également).



● Lyon a marqué lors de chacun de ses 19 derniers matches à domicile en Ligue 1 (38 buts marqués), plus longue série en cours.

Le PSG souvent sur le gong...

● Paris est l’équipe ayant marqué le plus de buts dans le dernier quart d’heure de ses matches de Ligue 1 cette saison (14), tandis que Lyon est celle qui en a encaissé le plus dans cette période en L1 2021/22 (13).



● Paris a concédé l’ouverture du score à 9 reprises en Ligue 1 cette saison, mais n’a perdu qu'une seule fois jusqu'ici dans ce cas de figure (5 victoires, 3 nuls).



● Lyon affiche 31.7% de possession dans ce match, soit son 4e plus faible taux de possession dans un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07) derrière… 3 matches contre Paris, le 13 avril 2014 (28.5%), le 17 septembre 2017 (29.7%) et le 9 février 2020 (29.8%).



● 2 des 3 buts de Thilo Kehrer en Ligue 1 ont été inscrits après être entré en cours de jeu, contre Strasbourg le 7 avril 2019 et Lyon ce soir. Paris n’a perdu aucun des matches auxquels l’Allemand a pris part dans l’élite cette saison (11 victoires, 2 nuls).

Michut marque des points, Mbappé frustré

● Edouard Michut a délivré sa 1ère passe décisive en Ligue 1, pour son 2e match. Il est le passeur décisif le plus jeune pour Paris dans l’élite (18 ans 311 jours) depuis Kylian Mbappé (18 ans et 298 jours) contre Dijon le 14 octobre 2017.



● Kylian Mbappé a touché les montants à 2 reprises dans ce match, une 1ère pour lui en carrière en Ligue 1. Il a tiré 5 fois sans cadrer ce soir, soit son total de tirs le plus élevé sans en cadrer un seul en L1.